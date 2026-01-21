Atlas Çağlayan olayında "ambulans 45 dakika sonra geldi" iddiası yalanlandı! İşte dakika dakika o gece

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan 'ı (17) yaralandı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Ağır yaralanan Atlashastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.