Atlas Çağlayan olayında "ambulans 45 dakika sonra geldi" iddiası yalanlandı! İşte dakika dakika o gece
İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanması olayının ardından sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan "Ambulans olay yerine 45 dakika sonra geldi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Kamera kayıtları, iddiaların aksine ekiplerin ihbardan dakikalar sonra olay yerine ulaştığını açıkladı.
Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralandı.
Ağır yaralanan Atlashastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
"AMBULANS 45 DAKİKA GEÇ GELDİ" İDDİASI
Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği üzücü olayın ardından sosyal medyada yayılan "Ambulans 45 dakika geç geldi"iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Kamera kayıtları ve Sağlık Bakanlığı verileri, sürecin saniye saniye işlediğini ve ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını belgeledi.
İşte o gecenin gerçek zaman çizelgesi...
📌 Kamera kayıtlarına göre Atlas Çağlayan saat 20:16'da bıçaklandı.
🗣️Sağlık Bakanlığı:
⏱️"İlk ihbar 20:20'de ulaştı"
⏱️"20:21 de vakaya ambulans atandı"
⏱️"İlk ambulans olay yerine 20:33'te ulaştı"
⏱️"9 dakika boyunca olay yerinde müdahale yapıldı"
⏱️"Ambulans 20:41'te hastaneye doğru yola çıktı"
🚑Kamera kayıtlarına göre 20:49'da ambulans Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştı.