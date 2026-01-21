Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Hangi konular gündemde?

MASADAKİ KONULAR Liderlerin gündeminde Suriye'deki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere Gazze ve ekonomideki güncel gelişmeler var.

SURİYE'DE SDG SÜPÜRÜLDÜ Suriye'de SDG'nin Fırat'ın doğusuna süpürülmesi terörle mücadelede yeni bir aşamayı işaret ederken bu durum, rapor aşamasındaki "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına doğrudan ivme kazandırıyor.

GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU

Gazze'de"Barış Kurulu"girişimi ise hız kazanıyor.

ABD Başkan Donald Trump'ın kurucu üye olarak davet ettiği Başkan Erdoğan'a yapılan çağrı, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardımlardaki rolünü daha da güçlendirebilir. Başkan Erdoğan kurula Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.