Başkan Erdoğan - Bahçeli zirvesi: Hangi konular gündemde?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul ediyor. Zirvede, Suriye’de SDG’nin süpürülmesi “Terörsüz Türkiye” çalışmaları ve Gazze’de hız kazanan “Barış Kurulu” girişiminin ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Külliye’de kritik zirve!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul saat 16.20'de başladı. Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.

MASADAKİ KONULAR
Liderlerin gündeminde Suriye'deki son gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye"süreci başta olmak üzere Gazze ve ekonomideki güncel gelişmeler var.

SURİYE'DE SDG SÜPÜRÜLDÜ
Suriye'de SDG'nin Fırat'ın doğusuna süpürülmesi terörle mücadelede yeni bir aşamayı işaret ederken bu durum, rapor aşamasındaki "Terörsüz Türkiye"çalışmalarına doğrudan ivme kazandırıyor.

GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU
Gazze'de"Barış Kurulu"girişimi ise hız kazanıyor.

ABD Başkan Donald Trump'ın kurucu üye olarak davet ettiği Başkan Erdoğan'a yapılan çağrı, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası ve insani yardımlardaki rolünü daha da güçlendirebilir. Başkan Erdoğan kurula Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı.

Devlet Bahçeliden Suriye mesajı: SDG Fıratın doğusundan da temizlenmelidir!

