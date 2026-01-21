Güllü'nün ölümünde Tuğyan’ın sevgilisi Kervan gözaltına alındı! "Cinayeti azmettirmek" suçlaması
Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne yönelik yürütülen soruşturma yeni bir gelişme daha yaşandı. Tuğyan’ın sevgilisi Kervan cinayeti azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.
