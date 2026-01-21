Başkan Erdoğan'dan Türk bayrağına saldırıya sert tepki: Kirli eller bulunacak hesabı sorulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

CHP'Yİ BOMBALADI



Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatine getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu şekilde hareket ediyoruz. CHP jet sosyetesinin ne devlet, ne millet ne de emeklilerle ilgili bir derdi olmadığını biliyoruz. Belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim milletim benim emeklim gayet iyi biliyor.

EMEKLİ MAAŞI 480 DOLARA ÇIKMIŞ OLACAK



Milletimiz bizim samimiyetimizi de gayet iyi biliyor. Malum en düşük emekli aylığına 20 bin TL'ye çıkartan teklifin görüşülmesi başlandı. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. 40 dolara tekabül ediyordu. Emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

Bunları söylerken her talebi karşıladık iddiasında değiliz. Emeklilerin yaşadıkları her sıkıntının farkındayız. Şunu tüm emeklilerimizin bilmesini arzu ediyorum; emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır. Emeklilerimizin taleplerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Bundan sonra da aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Ekran görüntüsü)

EMEKLİ SÖZ VERİP İŞÇİSİNE MAAŞ VEREMEYENLERE BENZEMEYİZ



Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha da artacak. Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Sadece ekonomide değil ülkemizi askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma devam edeceğiz. Biz Meydanlarda "emeklilerimize şunu vereceğiz bunu yapacağız"deyip söz verip işçisine maaş ödemeyenlere benzemeyiz. Biz göreve gelince rantçı olanlara da benzemeyiz. Bizim derdimiz, ilkelerimiz, prensiplerimiz var. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var.

Altını çizerek belirtmek isterim ki millete hizmet yolunda rehavete yer yoktur. İttifak olarak Meclis çalışmalarında da örnek ve lokomotif kadro biz olacağız.

Ülkemizde, bölgemizde, dünya genelinde birbirinden önemli gelişmelere şahit olduğumuz iki haftayı geride bıraktık.

SURİYE'DEKİ SDG TERÖRÜ



Suriye devleti, adına SDG denilen işgalcilerle yoğun mücadele veriyor. 10 Mart mutabakatına uymayan SDG sivillere saldırmayı sürdürdü.

TERÖR DEVLETİNE RIZA GÖSTEREMEYİZ



Suriye ordusu son derece haklı biçimde Fırat'ın batısına operasyonlar düzenledi. Fırat'ın doğusundaki topraklar da illegal silahlı unsurlardan

temizleniyor. Sınırımızda ayrılıkçı yapıya rıza gösteremeyiz.

''Bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız''

HAİNLERDEN HESAP SORULACAK



Şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkanı kalmamıştır. Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak ve hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlattı. İhmali kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.

TRUMP'LA GÖRÜŞME



Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Suriye'nin güvenliği konusunda istişarelerde bulunduk. İnşallah Dünkü anlaşmanın uygulanmasıyla örgütün kontrolü altındaki diğer topraklar orada siviller de özgürlüğüne kavuşur. Böylece herkesin kendini güvende hissettiğ bir Suriye inşa edilmiş olur.

TERÖR ÖRGÜTÜ AYRIDIR BENİM KÜRT KARDEŞLERİM AYRIDIR



Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin bu tahriklere gelmesinler, sağduyuyu elden bırakmasınlar. Terör örgütü ayrıdır benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada ister orada olsun benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz.

KÜRTLERE TARİHİ ÇAĞRI



Tam entegrasyonun sağlanmasıyla orada da yeni bir dönem başlayacak. Suriye'nin istikrara kavuşması en çok Suriye Kürtlerini rahatlatacak.



Türkiye Cumhuriyeti buradayken, bu devlet hamdolsun dimdik ayaktayken kimsenin başka hami aramasına, başka dostlar, ortaklar peşinde koşmasına gerek yoktur.



AK Parti varsa Cumhur İttifakı güçlüyse biz evelallah Kürt kardeşlerimize haksızlık yapılmasına, onların zarar görmesine asla izin vermeyiz