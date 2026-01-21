Son dakika: Tiyatronun çınarı Haldun Dormen hayatını kaybetti! Acı haberi oğlu duyurdu
Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde entübe edilen usta oyuncu Haldun Dormen 97 yaşında hayatını kaybetti. Dormen'in vefat haberini oğlu Ömer Dormen "Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum" sözleriyle duyurdu.
Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen "enfeksiyon" nedeniyle kaldırıldığı hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi.Haldun Dormen hayatını kaybetti!
Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
“Cumhuriyet kuşağının yetiştirdiği en elit sanatçıydı”
"SEVGİLİ BABAMI EBEDİYETE UĞURLADIK"
Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.
Türk tiyatrosuna uzun yıllar boyunca emek veren Dormen'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Usta sanatçı 12 Ocak'ta entübe edilmişti.
Gelini Ayşe Arman,"Entübe hal devam... Çok parlak değil durum... Makinalarla stabil... Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... Bilmiyorum artık nolacak... Bekliyoruz... Onun için ne hayırlıysa o olsun..."demişti.