Son dakika: Tiyatronun çınarı Haldun Dormen hayatını kaybetti! Acı haberi oğlu duyurdu

"SEVGİLİ BABAMI EBEDİYETE UĞURLADIK" Dormen, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreniyle ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır. " ifadelerini kullandı.









ENTÜBE EDİLMİŞTİ



Usta sanatçı 12 Ocak'ta entübe edilmişti.



Gelini Ayşe Arman,"Entübe hal devam... Çok parlak değil durum... Makinalarla stabil... Böbrek, kalp, akciğer hep makinaya bağlı... Bilmiyorum artık nolacak... Bekliyoruz... Onun için ne hayırlıysa o olsun..."demişti.