Küresel oyunun şifresi çözüldü: Serbest piyasa masalı ve Berat Albayrak’a saldırıların nedeni

Kalkınmayı da "ulusal şahlanış" stratejisi olmaktan çıkarıp IMF ya da Dünya Ticaret Örgütü eliyle dağıtılan bir "ev ödevine" dönüştürdüler. (AB'ye girme belasına dayatılan ev ödevlerini ve bu ev ödevleri sonucunda verilen karneleri necip Türk medyasının utanç verici bir gururla nasıl manşetlere taşıdığını unutmuş olmazsınız.) Kalkınmanın sonuçlarını, kalkınmanın nedeni olarak yutturma hokkabazlığını buna ilave edebilirsiniz. Chang bize aslında çok net bir mesaj veriyor. Size anlatılan o steril başarı hikâyelerine kanmayın, bugün size yasakladıkları ne varsa, dün kendilerini zirveye taşıyan merdivenin basamaklarıydı, diyor.

Daron Acemoğlu (AA)



Hele ki sanayisi devleşmiş bir toplumun konforunu, henüz emekleme aşamasındaki ülkelere"ön şart"diye empoze etmek, Chang'a göre o ülkelerin hayal kurma ve politika üretme alanını işgal etmektir.

CHP'nin meftun olduğu Daron Acemoğlu başta olmak üzere bilumum ortodoks iktisatçılar nihayetinde söz konusu işgalin taşıyıcısıdırlar.

Dayatmaya boyun eğmeyip "üretim ekonomisine" yönelmek de cari sisteme çomak sokmak demektir.

Berat Albayrak (AA)



Sayın Berat Albayrak'a neden bu denli kafayı taktıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor.