Salladık ama yıkamadık! Galatasaray - Atletico Madrid: 1-1 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken son 24'te olma iddiasını da son maça taşımayı başardı. İşte atılan goller...
Galatasaray, Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde kozlarını paylaştı.
Mücadelede dakikalar 4'ü gösterirken Diego Simeone'nin oğlu Giuliano ağları havalandırıp İspanyolları öne geçirdi.
Cimbom, Sane'nin sağdan götürdüğü atak sonrası topu çevirmesiyle birlikte Marcos Llorente kendi filelerine gönderdi ve skor dengelendi.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve zorlu sınav 1-1 sona erdi.
Okan Buruk ve öğrencileri son maçta Manchester City'e konuk olacak. Madrid temsilcisi ise Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
GOLLER
Atletico Madrid Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti.
Atletico Madrid Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti.
GOOLLL! Marcos Llorente topu kendi kalesine gönderdi maçta şimdi beraberlik var!
⚽ GOOLLL! Marcos Llorente topu kendi kalesine gönderdi maçta şimdi beraberlik var!
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Alvarez'in pasında topla buluşan Ruggeri'nin sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Simeone, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
20. dakikada Sane'nin savunmanın arasından attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sallai'nin içeri çevirdiği topu kale önünde Marcos Llorente kendi kalesine gönderdi. 1-1
44. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Sanchez'e de çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45. dakikada sağ taraftan Yunus Akgün'ün yerden içeri çevirdiği topa arda direkte Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı ekip; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.
Galatasaray'da yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu ve Furkan Koçak yer aldı.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ, ICARDI YEDEKTE
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.
Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan Mauro Icardi yedek kulübesine çekilirken, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen ilk 11'de sahaya çıktı.
Cezası nedeniyle lig maçında forma giyemeyen Lucas Torreira yeniden ilk 11'e dönerken, İlkay Gündoğan yedek başladı.
39 GÜN SONRA SAHADA
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, 39 gün aradan sonra Galatasaray formasıyla maça çıktı. Son olarak 13 Aralık 2025'te Antalyaspor karşısında oynayan Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla mücadele etmişti. Turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Nijerya'nın ardından İstanbul'a dönen yıldız futbolcu, Atletico Madrid maçında ilk 11'de yer aldı.
GABRİEL SARA'YA ÖZEL ÖNLEM
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Gabriel Sara, sağlık ekibinin özel önlemleriyle maç kadrosuna alındı. Sol diz dış yan bağlarında yırtık tespit edilen Brezilyalı orta saha, sakatlığının ilerlememesi adına kontrollü şekilde kadroda yer aldı.
JAKOBS KUPADAN GELDİ KADROYA GİRDİ
Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Ismail Jakobs, maç günü sabah saatlerinde İstanbul'a döndü. Öğle saatlerinde takıma katılan 26 yaşındaki sol bek, Okan Buruk tarafından maç kadrosuna dahil edildi.
TRİBÜNLERDE BAYRAK ŞOV
Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid maçı öncesinde RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak için yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı bayrak dağıttı. Taraftarların bulunduğu her koltuğa bayrak bırakıldı.
SÖRLOTH 5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE
Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de bir maçta sahaya çıktı. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giyen Norveçli golcü, Türkiye'de son olarak 2020 yılında Leipzig ile Başakşehir'e karşı oynamıştı.
TREN KAZASI İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesinde, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
LLORENTE KENDİ KALESİNE ATTI
Galatasaray, kritik maçta 1-1'lik eşitliği sağlayan taraf oldu. Sağdan gelişen atak sonrasında çevrilen topu ağlarla buluşturan İspanyol futbolcu Marcos Llorente, skoru dengeledi.