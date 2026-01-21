Salladık ama yıkamadık! Galatasaray - Atletico Madrid: 1-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Galatasaray'da yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu ve Furkan Koçak yer aldı.

Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN GERİ DÖNDÜ, ICARDI YEDEKTE

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ilk 11'inde iki değişiklik yaptı.

Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan Mauro Icardi yedek kulübesine çekilirken, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Victor Osimhen ilk 11'de sahaya çıktı.

Cezası nedeniyle lig maçında forma giyemeyen Lucas Torreira yeniden ilk 11'e dönerken, İlkay Gündoğan yedek başladı.