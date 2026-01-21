Victor Osimhen transfer fitilini ateşledi! "İkna etmeye çalışıyorum"

Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid maçını boş geçti (AA) Osimhen, "Bana gösterdiğiniz güvenden dolayı teşekkür ederim. Takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şeyi başaramam. Ben varken de beraberlikler aldık. Ben yokken de böyle bir algı olması hoşuma gitmiyor. Takım arkadaşlarıma saygısızlık olarak görüyorum." diye konuştu.

Victor Osimhen 39 gün sonra Galatasaray forması giydi (AA)

"BİZİMLE OYNAMALARINI ÇOK İSTERİM"

Sarı kırmızılıların gündeminde olan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika için milli takımdan arkadaşları Victor Osimhen'den açıklamada geldi.



Atletico Madrid maçının ardından konuşan Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim.

Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim."ifadelerini kullandı.