Fatih Keleş'in "Akrep" lakaplı Tuana İyigör'ün ifadesi ortaya çıktı: Eskort gelir esrar içilir

Tuana İyigör (Takvim.com.tr TATİLİN FOTOĞRAFLARI TELEFONUMDA



Fatih Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun tatilde sürekli maden ve döküm işleriyle ilgili kendi aralarında sohbette bulunduğunu söyleyen İyigör,"Bununla ilgili sohbetlerde para miktarları konuşuluyordu. Telefonumda bulunan Almanya-Münih fotoğrafları bu tatilin ispatıdır. Fatih Keleş'in İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu bilmiyordum. Fatih ile yaşadıklarım tamamen aşk ilişkimizden kaynaklıydı"diye konuştu.

Murat Gülibrahimoğlu (Takvim.com.tr) BİRÇOK ESKORT KADIN KATILIRDI Kapadokya tatilinde ise Murat Gülibrahimoğlu ve sevgilisi Rabia Karaca ve Fatih Keleş'le birlikte gittiklerini söyleyen İyigör,"Ben burada da Fatih ile birlikte oldum. Murat Gülibrahimoğlu bana ödemeyi villasında yaptı. Günyüzü konaklarında Fatih Keleş ile bir çok kez cinsel birliktelik yaşadım. Bu villada çok kez parti düzenlendi" derken, bu partilere İmamoğlu'nun A takımındaki İbrahim Bülbüllü, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'in diğer sevgilisi Ayşe Sağlam ve birçok eskort kadının katıldığını dile getirdi.