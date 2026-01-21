Fatih Keleş'in "Akrep" lakaplı Tuana İyigör'ün ifadesi ortaya çıktı: Eskort gelir esrar içilir
CHP'li İBB'deki vurgun ekibinin başında bulunan ve "Kafa Koparan" lakabıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in gözaltındaki ikinci sevgilisi Tuana İyigör'ün ifadesi ortaya çıktı. Keleş ile Münih, Kapadokya ve Ankara'ya tatile gittiğini aktaran İyigör, seyahat masraflarını Murat Gülibrahimoğlu'nun ödediğini belirtti. Keleş'le aralarında aşk ilişkisi olduğunu dile getiren İyigör, villadaki partilerde esrar içildiğini ve birçok eskort diye tabir edilen sapkın etkinliğe katıldığını söyledi.
CHP'li İBB'deki vurgun ekibinin başında bulunan ve "Kafa Koparan" lakabıyla bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in gözaltındaki ikinci sevgilisi Tuana İyigör'ün ifadesi ortaya çıktı.
İYİGÖR İTİRAF ETTİ: SPONSOR GÜLİBRAHİMOĞLU
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in geçtiğimiz gün gözaltına alınan sevgilisi Tuana İyigör'ün telefonundan çıkan görsellerde, lüks hediyeler ve tatillerin karşılığında birlikte olduklarını ortaya koydu. 2022-2023 yılında Fatih Keleş ile sevgili hayatı yaşadığını kabul eden İyigör, kendisini Keleş'le tanıştıran ismin Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi.
Keleş ile Münih, Kapadokya ve Ankara'ya tatile gittiğini aktaran İyigör, Münih tatilinin sponsorunun İBB'den milyonlarca liralık vurgun yapan Murat Gülibrahimoğlu olduğunu aktardı.
CİNSEL BİRLİKTELİĞİMİ SADECE FATİH İLE YAŞIYORDUM
"Bu tatilimizde Murat bana cebinden deste deste para çıkararak, 'al istediğin alışverişi yap demişti" diyen İyigör,"Alışveriş paramı Murat'tan aldım. Cinsel birlikteliğimi sadece Fatih ile yaşıyordum. Murat Gülibrahimoğlu bu tatilde Rabia Karaca ile birlikteydi ancak kendisi başka kadınlarla da birlikte oldu"dedi.
TATİLİN FOTOĞRAFLARI TELEFONUMDA
Fatih Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun tatilde sürekli maden ve döküm işleriyle ilgili kendi aralarında sohbette bulunduğunu söyleyen İyigör,"Bununla ilgili sohbetlerde para miktarları konuşuluyordu. Telefonumda bulunan Almanya-Münih fotoğrafları bu tatilin ispatıdır. Fatih Keleş'in İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu bilmiyordum. Fatih ile yaşadıklarım tamamen aşk ilişkimizden kaynaklıydı"diye konuştu.
BİRÇOK ESKORT KADIN KATILIRDI
Kapadokya tatilinde ise Murat Gülibrahimoğlu ve sevgilisi Rabia Karaca ve Fatih Keleş'le birlikte gittiklerini söyleyen İyigör,"Ben burada da Fatih ile birlikte oldum. Murat Gülibrahimoğlu bana ödemeyi villasında yaptı. Günyüzü konaklarında Fatih Keleş ile bir çok kez cinsel birliktelik yaşadım. Bu villada çok kez parti düzenlendi" derken, bu partilere İmamoğlu'nun A takımındaki İbrahim Bülbüllü, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'in diğer sevgilisi Ayşe Sağlam ve birçok eskort kadının katıldığını dile getirdi.
HERKESİN ÖDEMESİ FAZLADAN YAPILIRDI
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Murat Gülibrahimoğlu'nun bu partilerin sonunda herkese ödemesini fazla fazla yaptığına dikkat çeken İyigör,"Kızlar da ve adamlar da uyuşturucu madde olan esrar vardı. Beraber içiyorlardı ancak ben içmedim. Murat Gülibrahimoğlu çok fazla kişi ile partilerde birlikte oluyordu" derken, striptizcilerin çağrıldığı partide kendisinin de olduğunu dile getirdi.