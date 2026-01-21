A Para'da gündem enerji! Karadeniz’de yeni keşifler yolda mı? Gözler Bakan Bayraktar'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para'nın konuğu oluyor.



Saat 17.00'de A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak olan Bayraktar, enerji gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.







Peki, Karadeniz'de yeni keşifler yolda mı? Vatandaşa enerji desteği sürecek mi? Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye alınacak?



Ekonomi masası özel röportajı sırasında Karadeniz'deki yeni keşifler, Akkuyu Nükleer Santrali ve enerji destekleri gibi kritik konular gündeme gelecek.





