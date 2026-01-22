Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! "Saldırın" emriyle kıyamet koptu | Mabed Şövalyesi Hektor'un hükmünü verdi
Kuruluş Orhan’ın nefes kesen sahnesinde Orhan Bey, kendisini tuzağa düşürmeye çalışan Saroz’u, Prenses Asporça ile planladığı karşı hamleyle büyük bir şaşkınlığa uğrattı.
Orhan Bey'in attığı okla Saroz'un yaralanmasının ardından Hektor'un öfkesi sözlerine yansıdı:"Orhan'ı tuzağa düşüreceğim derken, kendin tuzağa düşmüşsün." "Bugün burada ben kim istersem o ölecek!" diyen Orhan Bey'in alplerine verdiği "Saldırın!" emriyle birlikte çarpışma tüm şiddetiyle başladı.Orhan Bey’den tuzağa karşı büyük hamle!
MABED ŞÖVALYESİ HEKTOR'UN HÜKMÜ VERİLDİ
Kılıçların konuştuğu, meydanın kana bulandığı mücadelede Orhan Bey bir kez daha savaş meydanının hâkimi oldu. Mücadelenin sonunda Hektor'u alt eden Orhan Bey, hükmünü ilan etti: "Zalimler için yaşasın cehennem!"
Bu sözlerin ardından Hektor'un başını uçuran Orhan Bey, düşmanlarına korku salarken izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.
BURSA ESNAFINA ADALET MESAJI
Çarşıyı ziyaret eden Orhan Bey, esnafa "Var mıdır bir müşkülünüz?" diye sordu. Bursa esnafı, şehrin teslimi sırasında verilen sözleri hatırlatarak, "Bizi Müslüman ahilerin insafına emanet edeceğinizi duyduk"dedi.Orhan Bey’den Bursa esnafına adalet mesajı!
"TERAZİNİZ HAKTAN ŞAŞMADIKÇA GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN!"
Orhan Bey ise bu endişeye net bir karşılık verdi: "Doğru işitmişsiniz. Sizi Bizans'ın insafsızlığından kurtarıp ahilerimizin adil idaresine emanet ettik." Ardından Bursa esnafına Ahi Şeyhi'ni takdim eden Orhan Bey, adaletin ölçüsünü şu sözlerle çizdi: "Teraziniz haktan şaşmadıkça gönlünüz rahat olsun."
Orhan Bey'in, imparatordan alınacak altınları Bursa ticaretine destek olarak vereceğini açıklaması ise esnafın yüreğine su serpti. Fetihle birlikte yalnızca surların değil, gönüllerin de kazanıldığını gösteren bu sahne, Orhan Bey'in adalet anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.