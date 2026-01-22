Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! "Saldırın" emriyle kıyamet koptu | Mabed Şövalyesi Hektor'un hükmünü verdi

Orhan Bey'in attığı okla Saroz'un yaralanmasının ardından Hektor'un öfkesi sözlerine yansıdı:"Orhan'ı tuzağa düşüreceğim derken, kendin tuzağa düşmüşsün." "Bugün burada ben kim istersem o ölecek!" diyen Orhan Bey'in alplerine verdiği "Saldırın!" emriyle birlikte çarpışma tüm şiddetiyle başladı. Orhan Bey’den tuzağa karşı büyük hamle! MABED ŞÖVALYESİ HEKTOR'UN HÜKMÜ VERİLDİ



Kılıçların konuştuğu, meydanın kana bulandığı mücadelede Orhan Bey bir kez daha savaş meydanının hâkimi oldu. Mücadelenin sonunda Hektor'u alt eden Orhan Bey, hükmünü ilan etti: "Zalimler için yaşasın cehennem!"

Orhan Bey kendisine kurulan tuzakları bozdu



Bu sözlerin ardından Hektor'un başını uçuran Orhan Bey, düşmanlarına korku salarken izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.