Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Abdullah Gençal tutuklandı!

İbrahim Barut ve annesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

ABDULLAH GENÇAL TUTUKLANDI



Hakimlik, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme"ve"yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise"yurt dışı çıkış yasağı"ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.