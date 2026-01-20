PODCAST CANLI YAYIN

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Abdullah Gençal tutuklandı!

Son dakika haberi! Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 4 şüpheliden Abdullah Gençal, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Abdullah Gençal (Takvim.com.tr)

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Bilal Hancı (Takvim.com.tr/Arşiv)


Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama, Hancı"konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise"yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İbrahim Barut ve annesi (Takvim.com.tr/Arşiv)

ABDULLAH GENÇAL TUTUKLANDI

Hakimlik, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme"ve"yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise"yurt dışı çıkış yasağı"ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mehmet Üstündağ (Sosyal medya)

Soruşturma kapsamında dün 4 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

