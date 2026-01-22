Beşiktaş McAtee bombasını patlatıyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'ta yer alan haberde Siyah-Beyazlılar'ın Nottingham Forest'ın 23 yaşındaki 10 numarası James McAtee ile ilgilendiği öne sürüldü. 23 yaş altı yabancı kontenjanına da uyan İngiliz futbolcu için yönetimin ilerleyen günlerde temaslara başlayacağı de gelen bilgiler arasında. Haberde Fransız ekibi Strasbourg ve Portekiz devi Porto'nun da oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Bu sezon 12 maçta forma giyen McAtee'nin kontratı 2030'da sona erecek.

