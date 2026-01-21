ABD'nin buruşturup attığı YPG şemsiye arayışında! Elebaşı İlham Ahmed İsrail'den yardım dilendi | "Teröristan Koridoru" planı çöktü

Barrack, Abdi'yi ʺİsrail'i bu işe karıştırmaʺ deyip azarladı (Takvim.com.tr)



TAKVİM'İN AYLARDIR YAZDIĞI YPG-İSRAİL İTTİFAKINI ABD'DE DE GÖRDÜ: BARRACK'TAN ABDİ'YE AZAR



Öte yandan ABD'nin SDG elebaşlarını İsrail konusunda azarladığı ortaya çıktı.



Middle East Eye'da yer alan habere göre; ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, pazar günü ateşkes anlaşması imzalanmadan önce yapılan gergin görüşmede YPG elebaşı Ferhad Abdi Şahin'e"İsrail'i Suriye'nin iç meselelerine karıştırıyorsun"diyerek tepki gösterdi.



Barrack, Abdi'yi "Entegreasyon süreciin oyalıyorsun, yabancı güçlere güveniyorsun. İsrail'i çatışmaya çekmeye çalışıyorsunuz ve bu olmayacak"sözleriyle fırçaladı.



Barrack, Abdi'yi ʺİsrail'i bu işe karıştırmaʺ deyip azarladı (Takvim.com.tr)



Böylelikle TAKVİM'in aylardır yazdığı YPG-MOSSAD-İsrail ittifakı ABD tarafından da görülmüş oldu.



ABD'li Barrack bu durumun Washington'ın bölgedeki en önemli iki müttefiki olan Türkiye ve İsrail arasında sürtüşme riskini artıracağını belirtti. Buna müsaade etmeyeceklerini YPG'ye açıkça söyledi.



İSRAİL "TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE" HEDEFİNİ SABOTE ETMEK İSTİYOR



Bilindiği üzere "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefinin önündeki takozlardan biri İsrail. YPG'yi Şam'a entegre olmaması konusunda kışkırtan Tel Aviv, terör örgütüne açık açık destek veriyor.



Suriye ordusunun Fırat'tan YPG'lileri süpürdüğü dakikalarda üst düzey YPG'lilerin İsrail'i yardıma çağırması da bu durumun en net göstergesi.