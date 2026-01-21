ABD'nin buruşturup attığı YPG şemsiye arayışında! Elebaşı İlham Ahmed İsrail'den yardım dilendi | "Teröristan Koridoru" planı çöktü
Suriye'de ABD için YPG'nin son kullanma tarihi doldu. Trump ve Barrack'ın "SDG'nin misyonu sona erdi" mesajı YPG'yi şemsiye arayışına itti. Elebaşı İlham Ahmed, İsrail'le görüştüklerini açıkça kabul edip "İsrail'le temastayız, bu görüşmeler desteğe dönmeli” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın da bu süreçte YPG’ye destek verdiği biliniyor. Böylelikle TAKVİM'in aylardır yazdığı Kamışlı-Tel Aviv hattındaki ittifak, YPG'li Ahmed'in sözleriyle bir kez daha açığa çıktı. Nitekim bu ittifakın emelleri sahadaki son gelişmelerle boşa düştü. "Teröristan" ve "Davut Koridoru" planı çöktü.
Suriye'de SDG ismi verilen terör yapısı çöktü. Arap aşiretlerin Suriye ordusundan yana saf tutmasıyla, YPG, YPJ ve türevleri bir başına kaldı.
YPG'nin DEAŞ bahanesiyle sürdürdüğü varlığın da bir hükmü kalmadı.
Halep'ten başlayıp Deyrizor, Rakka ve Haseke'ye uzanan operasyonlarla YPG'nin elinden DEAŞ gardiyanlığı alındı. Ankara, DEAŞ kamplarında tek yetkilinin Şam olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da bu durumu doğruladı.
ABD'DEN "KULLANDIK, ATTIK" İTİRAFI: SDG'NİN MİSYONU SONA ERDİ ENTEGRE OLSUNLAR
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ise "SDG'nin misyonu sona erdi" deyip elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e "entegre olun" uyarısında bulundu. Barrack, "Suriye'de artık tanınmış merkezi bir hükümet var. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini değiştirmiştir. Şam artık DAEŞ'in gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG'nin sahadaki başlıca DAEŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir" ifadelerini kullandı.
YPG ELEBAŞI İSRAİL'DEN YARDIM DİLENDİ
ABD'nin "misyonu sona erdi" diyerek buruşturup attığı YPG, uzun zamandır örtülü bir şekilde ittifak yürüttüğü İsrail'den yardım dilendi.
YPG'nin sözde siyasi işlerden sorumlu elebaşı İlham Ahmed, İsrail hükümetiyle temas halinde olduklarını açıkça kabul etti.
İşgal ettikleri toprakları "kazanım" olarak gören Ahmed, "İsrail devletinin tarafında bizim tarafımızla iletişim halinde olan bazı isimler var. Eğer bu görüşme desteğe yol açarsa, herhangi bir kaynaktan gelecek desteğe açık oluruz"şeklinde konuştu.
TAKVİM'İN AYLARDIR YAZDIĞI YPG-İSRAİL İTTİFAKINI ABD'DE DE GÖRDÜ: BARRACK'TAN ABDİ'YE AZAR
Öte yandan ABD'nin SDG elebaşlarını İsrail konusunda azarladığı ortaya çıktı.
Middle East Eye'da yer alan habere göre; ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, pazar günü ateşkes anlaşması imzalanmadan önce yapılan gergin görüşmede YPG elebaşı Ferhad Abdi Şahin'e"İsrail'i Suriye'nin iç meselelerine karıştırıyorsun"diyerek tepki gösterdi.
Barrack, Abdi'yi "Entegreasyon süreciin oyalıyorsun, yabancı güçlere güveniyorsun. İsrail'i çatışmaya çekmeye çalışıyorsunuz ve bu olmayacak"sözleriyle fırçaladı.
Böylelikle TAKVİM'in aylardır yazdığı YPG-MOSSAD-İsrail ittifakı ABD tarafından da görülmüş oldu.
ABD'li Barrack bu durumun Washington'ın bölgedeki en önemli iki müttefiki olan Türkiye ve İsrail arasında sürtüşme riskini artıracağını belirtti. Buna müsaade etmeyeceklerini YPG'ye açıkça söyledi.
İSRAİL "TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGE" HEDEFİNİ SABOTE ETMEK İSTİYOR
Bilindiği üzere "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefinin önündeki takozlardan biri İsrail. YPG'yi Şam'a entegre olmaması konusunda kışkırtan Tel Aviv, terör örgütüne açık açık destek veriyor.
Suriye ordusunun Fırat'tan YPG'lileri süpürdüğü dakikalarda üst düzey YPG'lilerin İsrail'i yardıma çağırması da bu durumun en net göstergesi.
"İSRAİL DÜRZİLER GİBİ BİZİ DE KORUSUN"
Dahası YPG'li isimler "İsrail Dürzileri korumak için hava saldırısı düzenliyor, bizim korumak için de Suriye ordusunu vursun" diyecek kadar kantarın topuzunu kaçırmış durumda.
Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar' PKK/YPG'ye destek açıklaması yaptı. YPG elebaşı İlham Ahmed de bundan cesaretle "İsrail'den gelecek her türlü desteğe açığız" demeci verdi.
TERÖRİSTAN KORİDORU ÇÖKTÜ
Gelinen son noktada Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen "teröristan" ölü doğdu. Sinsi emeller boşa çıktı.
İsrail'in Dürziler üzerinden Suriye'nin kuzey ve doğusunda açmak istediği "Davut Koridoru" hesapları çöktü.
TAKVİM MANŞET MANŞET DEŞİFRE ETTİ
Takvim.com.tr aylardır YPG–İsrail hattındaki gizli eş güdümü ve bu hattın terörsüz bölge hedefini sabote eden rolünü manşetlerine taşıdı.
İşte manşetlerden öne çıkanlar: