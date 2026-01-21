Kriptolu haberleşme sistemi SKY ECC çözüldü: Uyuşturucu baronlarına dev darbe

Türkiye, uyuşturucu baronlarına karşı son dönemde oldukça önemli operasyonlara imza attı. Bunların başında ise Atlantik'te 10 ton kokainle yakalanan "United S" gemisi ve bu sevkiyatın arkasındaki baron Çetin Gören şebekesi, Kolombiya'da "uyuşturucunun beyni" olarak bilinen Tolga Korkut ile Urfi Çetinkaya ve Haluk Şahin Çoruh gibi isimlerin yönettiği devasa suç organizasyonları yer aldı. Emniyet birimleriyle koordineli yürütülen soruşturmada sadece zehir tacirleri değil, suç gelirlerini aklayan finans ağları da tek tek deşifre edildi.

Kolombiya'da ʺuyuşturucunun beyniʺ olarak bilinen Urfi Çetinkaya (AA)

10 TON KOKAİN PLANINI YAPTI

İspanya açıklarında düzenlenen ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve çok sayıda Avrupa ülkesinin katıldığı "Beyaz Dalga" operasyonunda tuzların altına gizlenmiş 294 balya halinde tam 9 bin 994 kilogram kokain geçtiğimiz haftalarda ele geçirildi. Avrupa tarihinin en büyük yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçen operasyonda gemide bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 4 kişinin Türk olması Türk yetkili makamlarını harekete geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce 2020'de yapılan Bataklık soruşturmasında tutuklanıp 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye ve beraat eden uyuşturucu baronu Çetin Gören ve bağlantılı 7 kişiyi gözaltına aldı. Gören'in 10 tonluk kokainin dağıtımını 3 kartel adına organize ettiği saptandı. Gören, daha önce de Interpol kaydının silinmesi için FETÖ'nün 'Hollanda abisi'ne elden 150 bin euro ve örgüte de toplamda 500 bin euro rüşvet veren bir isim olarak biliniyor.