Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Rabia Karataş'ın testi pozitif çıktı
Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; fuhuş, kumar ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karataş hakkındaki Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Yapılan incelemeler sonucunda Karataş'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktı.
SORUŞTURMADA TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek"ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı kararı verilmişti. Şüphelilerden Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanmıştı.
UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumu'na götürülen Rabia Karataş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.