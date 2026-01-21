Macron’dan Davos’ta Trump’a gözlüklü rest: “Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada kendisini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump 'la resmen dalga geçti.

Macron, Reuters

TRUMP'A GÖZLÜKLÜ REST

Gözünde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle toplantılara güneş gözlüğüyle katılan Macron, Trump'ın tehditlerine cevap verirken de gözlük takması dikkat çekti.

"Fransa ve Avrupa, güçlünün yasasını pasif bir şekilde kabul etmeyecek" diyen Macron, aksi takdirde "bağımlı hale geleceklerini" sözlerine ekledi.

"ZORBALIĞA DEĞİL SAYGIYA ÖNEM VERİRİZ"

Macron"Bunun yerine, Avrupa, kurallara dayalı bir dünya anlayışının zayıfladığı bir dönemde bile, toprak bütünlüğünü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edecek. Bu, AB'nin kendi sert ticari yaptırımlarıyla karşılık vermesini de içerebilir." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı "Biz zorbalığa değil, saygıya önem veririz. Ve vahşete değil, hukukun üstünlüğüne değer veririz."dedi.