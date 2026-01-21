Macron’dan Davos’ta Trump’a gözlüklü rest: “Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz”
Macron, Davos’ta Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine ve mesaj ifşalarına güneş gözlüğüyle yanıt verdi. Macron dün Davos'ta yaptığı konuşmada “Zorbalığa değil, hukukun üstünlüğüne inanıyoruz.” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada kendisini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'la resmen dalga geçti.
TRUMP'A GÖZLÜKLÜ REST
Gözünde yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle toplantılara güneş gözlüğüyle katılan Macron, Trump'ın tehditlerine cevap verirken de gözlük takması dikkat çekti.
"Fransa ve Avrupa, güçlünün yasasını pasif bir şekilde kabul etmeyecek" diyen Macron, aksi takdirde "bağımlı hale geleceklerini" sözlerine ekledi.
"ZORBALIĞA DEĞİL SAYGIYA ÖNEM VERİRİZ"
Macron"Bunun yerine, Avrupa, kurallara dayalı bir dünya anlayışının zayıfladığı bir dönemde bile, toprak bütünlüğünü ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edecek. Bu, AB'nin kendi sert ticari yaptırımlarıyla karşılık vermesini de içerebilir." şeklinde konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı "Biz zorbalığa değil, saygıya önem veririz. Ve vahşete değil, hukukun üstünlüğüne değer veririz."dedi.
TRUMP'TAN DAVOS ÖNCESİ TEHDİT
Çarşamba günü Davos'ta küresel iş dünyası liderleriyle bir araya gelmesi beklenen Trump, zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u açıkça tehdit etti.
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "GazzeBarış Kurulu"na katılma davetini reddetme niyeti nedeniyle Fransız şarabı ve şampanyasına %200 gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.
MACRON'A "YÜZDE 200"
Miami'de bir muhabirin sorusu üzerine Trump Macron'la ilgili "Şey, kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak. Yani, biliyorsunuz, sorun değil. Ben ne yapacağım biliyor musunuz… Şaraplarına ve şampanyalarına %200 gümrük vergisi koyacağım, o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil."ifadelerini kullandı.
ÖZEL MESAJLARINI İFŞA ETTİ
Trump'ın Avrupa'ya yönelik tehditleri sadece gümrük vergisi ile de kalmadı. Truth Social hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Trump, Macron'un kendisine gönderdiği mesajları ifşaladı. Macron'un mesajlarının ekran görüntüsünde Trump'a şu ifadeleri yazdığı görülüyor:
"Dostum,
Suriye konusunda tamamen aynı çizgideyiz.
İran konusunda harika şeyler yapabiliriz.
Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum.
Gel, büyük işler inşa etmeye çalışalım:
Davos'tan sonra perşembe öğleden sonra Paris'te bir G7 toplantısı ayarlayabilirim.
Ukraynalıları, Danimarkalıları, Suriyelileri ve Rusları da kulislerde davet edebilirim.
ABD'ye dönmeden önce perşembe günü Paris'te birlikte bir akşam yemeği yiyelim.
Emmanuel"