Önce Erbil sonra Şam: Barrack’tan Abdi’ye azar üstüne azar! SDG’ye sahada masada bozgun
Suriye ordusu terör örgütü PKK’yı Rakka ve Deyrizor’dan püskürtürken ABD ise maşa olarak kullandığı örgütü tamamen yalnız bıraktı. Diplomatik kaynaklar, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’yi hem Erbil’de hem de Şam’da azarladığını anlatıyor. İşte Erbil’de Mesud Barzani ile Şam’da ise Ahmed Şara ile yapılan toplantıların arka planı…
Suriye ordusu 44 saatlik operasyonda Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'den temizledi. ABD Suriye'de bozguna uğrayan terör örgütünü tamamen yalnız bıraktı. Diplomatik kaynaklar ise ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack'ın SDG elebaşı Mazlum Abdi'yi nasıl azarladığını anlatıyor.
ABDİ'YE BİR ERBİL'DE BİR DE ŞAM'DA TOKAT
Suriyeli gazeteciler Barrack'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile elebaşı Abdi görüşmesinde Abdi'yi azarladığını yazmıştı. Middle East Eye'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise Şam ilk değildi.
Middle East Eye, cumartesi günü Erbil'de yapılan gergin ve kapalı kapılar ardındaki görüşmede Barrack'ın Abdi'yi, İsrail'i Suriye'nin iç meselelerine karıştırmakla suçladığını yazdı. Şara, Barrack ve elebaşı Abdi, pazartesi günü Şam'da bir araya gelmişti. Erbil'deki görüşme ise cumartesi günü, henüz ateşkes anlaşması imzalanmadan önce yapılmıştı.
BARRACK ABDİ'Yİ AZARLADI
Kaynaklar, Barrack'ın, SDG'nin 2025 yılı sonuna kadar Suriye ordusuyla birleşmesini öngören Mart 2025 entegrasyon anlaşmasının uygulanmasını geciktirdiği için Abdi'yi sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi. Kaynaklara göre, daha önce de birleşik bir devleti savunan ABD elçisi, SDG elebaşını "oyalamakla, Suriye hükümetiyle yapılan anlaşmayı uygulamamakla ve yabancı güçlere güvenmekle" suçladı.
"İSRAİL'İ ÇATIŞMAYA ÇEKİYORSUNUZ"
Middle East Eye'ın belirttiğine göre, Barrack, Abdi'ye "İsrail'i çatışmaya çekmeye çalışıyorsunuz ve bu olmayacak" diyerek böyle bir hamlenin yıkıma yol açacağını ve Washington'ın bölgedeki en önemli iki müttefiki olan Türkiye ve İsrail arasında sürtüşme riskini artıracağını belirtti.
Terör örgütü SDG elebaşları İsrailli yetkililerle temasta olduklarını açıkça dile getiriyorlar. Elebaşı İlham Ahmed salı günü yaptığı açıklamada, "İsrail devletinin tarafında bizim tarafımızla iletişim halinde olan bazı isimler var... ve eğer bu görüşme desteğe yol açarsa herhangi bir kaynaktan gelecek desteğe açık oluruz"dedi.
Middle East Eye Erbil'deki toplantıda bulunan Barzani'nin görüşmeler sırasında farklı bir üslup benimsediğini söyledi.
ŞAM SDG'Yİ PÜSKÜRTTÜ
Pazar günü Suriye hükümeti, SDG ile yeni bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Suriye ordusu Rakka ve Deyrizor'u da terör örgütünden kurtardı ve yaklaşık on yıldır ülkenin kuzeydoğusunu işgal eden SDG'yi püskürttü.
Hükümetin anlaşmayı duyurmasından saatler sonra Abdi, SDG'nin Rakka ve Deyrizor'dan çekilmesini öngören anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.
Pazartesi günü ise Şara ve Abdi Şam'da yaklaşık 5 saatlik bir görüşme yaptı. Suriye hükümet kaynakları Abdi'nin Haseke'nin örgüt kontrolünde kalmasını istediğini, Şara'nın ise İç Güvenlik Güçleri'nin şehre girmesini ve devlet kurumlarını devralmasını şart koştuğunu söyledi.
ŞAM'DA 5 SAAT AZAR
Suriye devlet televizyonu da görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtirken Suriyeli gazeteciler ise Şara-Abdi görüşmesinde bulunan Barrack'ın Abdi'yi Erbil'den sonra bir de Şam'da azarladığını belirtti.
İddiaya göre Abdi Pazar günü imzalanan anlaşmaya bağlı olmadığını söylerken Barrack ise"Erbil'deki görüşmemizin ardından seni tamamen çöküşten kurtardıktan ve tüm anlaşmalara ve arabuluculuklara bağlı olan Cumhurbaşkanı Şara'nın önünde beni utanç verici bir duruma düşürdükten sonra bu ahlaksız bir inkar. Sen 10 Mart anlaşmasının hiçbir maddesine bağlı kalmadın ve şimdi de 18 Ocak anlaşmasını inkar ediyorsun."diyerek salondan ayrıldı.