Önce Erbil sonra Şam: Barrack’tan Abdi’ye azar üstüne azar! SDG’ye sahada masada bozgun

Tom Barrack (sağdan 2.) 17 Ocak 2026'da Erbil'de SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Mesud Barzani ile bir araya geldi, AFP

BARRACK ABDİ'Yİ AZARLADI

Kaynaklar, Barrack'ın, SDG'nin 2025 yılı sonuna kadar Suriye ordusuyla birleşmesini öngören Mart 2025 entegrasyon anlaşmasının uygulanmasını geciktirdiği için Abdi'yi sert bir şekilde eleştirdiğini söyledi. Kaynaklara göre, daha önce de birleşik bir devleti savunan ABD elçisi, SDG elebaşını "oyalamakla, Suriye hükümetiyle yapılan anlaşmayı uygulamamakla ve yabancı güçlere güvenmekle" suçladı.

Barrack ve Şara, 18 Ocak 2026, AA

"İSRAİL'İ ÇATIŞMAYA ÇEKİYORSUNUZ"

Middle East Eye'ın belirttiğine göre, Barrack, Abdi'ye "İsrail'i çatışmaya çekmeye çalışıyorsunuz ve bu olmayacak" diyerek böyle bir hamlenin yıkıma yol açacağını ve Washington'ın bölgedeki en önemli iki müttefiki olan Türkiye ve İsrail arasında sürtüşme riskini artıracağını belirtti.

Terör örgütü SDG elebaşları İsrailli yetkililerle temasta olduklarını açıkça dile getiriyorlar. Elebaşı İlham Ahmed salı günü yaptığı açıklamada, "İsrail devletinin tarafında bizim tarafımızla iletişim halinde olan bazı isimler var... ve eğer bu görüşme desteğe yol açarsa herhangi bir kaynaktan gelecek desteğe açık oluruz"dedi.

Middle East Eye Erbil'deki toplantıda bulunan Barzani'nin görüşmeler sırasında farklı bir üslup benimsediğini söyledi.