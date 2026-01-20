Herkesi hüngür hüngür ağlattı! İşte A.B.İ'nin Mahinur'u Esra Şengünalp’in biyografisi
Sezona bomba gibi başlayan A.B.İ dizisi atv ekranlarında salı akşamı izleyicileri adeta televizyon başına kitliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı dizi ilk bölümüyle milyonlarca kişinin kalbini çaldı. Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden biri de Çağla'nın ablası Mahinur'u yıkarken söylediği ninni oldu. Sahnenin ardından Saraçoğlu'nun sesine övgüler yağarken oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Şengünalp'in biyografisi de merak edildi. İşte özel hayatı ve oynadığı diziler...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
atv'de salı akşamlarına damga vuran A.B.İ dizisi, Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun performansıyla büyük ilgi gördü. Dizide Çağla'nın Mahinur'a söylediği ninni izleyicileri etkilerken hüzünlü ve saf bir karakteri canlandıran Mahinur merak edildi.
A.B.İ'nin Mahinur'u nasıl biri?
Kendi hayatından çok erken vazgeçmiş bir kadın Mahinur. Geçmişte yaşadığı büyük bir haksızlığın ağırlığını omuzlarında taşıyan, sessizliğe mahkum edilmiş genç bir kadındır.
Esra Şengünalp kimdir?
Esra Şengünalp, 1989 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Şengünalp 2006 yılında Bursa Atatürk Lisesi'nden, 2012 yılında da M.S.Ü Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Esra Şengünalp hangi dizilerde oynadı?
Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Aynura karakterini canlandıran Esra Şengünalp, şimdilerde atv'nin başarılı dizisi A.B.İ'de Mahinur karakterine hayat veriyor.
Esra Şengünalp evli mi?
Mutluhan Yıldız ile evli olduğu bilinen Esra Şengünalp'in Maya isminde 5 yaşında bir kızı var.
''Sen bir güzel meleksin, her gününde çiçeksin…” Çağla’nın sesinden
İŞTE O SAHNE...
Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", 2. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!
ATV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ