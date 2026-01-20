Herkesi hüngür hüngür ağlattı! İşte A.B.İ'nin Mahinur'u Esra Şengünalp’in biyografisi

(Esra Şengünalp- A.B.İ dizisinde Mahinur karakterini canlandırıyor)

Esra Şengünalp hangi dizilerde oynadı? Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Aynura karakterini canlandıran Esra Şengünalp, şimdilerde atv'nin başarılı dizisi A.B.İ'de Mahinur karakterine hayat veriyor.

(Esra Şengünalp ve ailesi | sosyal medya)

Esra Şengünalp evli mi? Mutluhan Yıldız ile evli olduğu bilinen Esra Şengünalp'in Maya isminde 5 yaşında bir kızı var.

İŞTE O SAHNE...

''Sen bir güzel meleksin, her gününde çiçeksin…” Çağla’nın sesinden