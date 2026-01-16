Beşiktaş’ta forvet depremi! Tammy Abraham giderse hedef Lorenzo Lucca

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Siyah-Beyazlılar, Napoli forması giyen 25 yaşındaki İtalyan golcü Lorenzo Lucca ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Tammy Abraham'ı İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa kadrosuna katmak istiyor. Abraham'ın takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın Lucca ile forvet hattını güçlendirebileceği iddia ediliyor. Kara Kartal, Lucca dışında başka santraforlarla da görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinde 222 maça çıkan Lucca, 71 gol atarken 18 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, şu anda Napoli'de kiralık olarak forma giyiyor. Bonservisi ise Udinese'de bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN