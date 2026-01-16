PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş’ta forvet depremi! Tammy Abraham giderse hedef Lorenzo Lucca

İtalyan medyasına göre Beşiktaş, Napoli forması giyen 25 yaşındaki yıldız golcü Lorenzo Lucca ile ilgileniyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Siyah-Beyazlılar, Napoli forması giyen 25 yaşındaki İtalyan golcü Lorenzo Lucca ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Tammy Abraham'ı İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa kadrosuna katmak istiyor. Abraham'ın takımdan ayrılması durumunda Beşiktaş'ın Lucca ile forvet hattını güçlendirebileceği iddia ediliyor. Kara Kartal, Lucca dışında başka santraforlarla da görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinde 222 maça çıkan Lucca, 71 gol atarken 18 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, şu anda Napoli'de kiralık olarak forma giyiyor. Bonservisi ise Udinese'de bulunuyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekli maaşını 20 bin TL’ye çıkaran teklif komisyonda kabul edildi! 2019’dan bu yana 20 arttı
Özel hastanelerde otopark soygunu! Saatlik ücret 400 TL
Türk Telekom
Derya Çayırgan’ın ifadesi ortaya çıktı: Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştı? | 3-4 kere otelde kaldığı için ziyaret ettim | MASAK raporları soruldu
Sahada sıkışan SDG Türkiye’yi hedef aldı! Arkasında Ankara var dedi
Başkan Erdoğan’dan Ankara’yı susuz bırakan CHP’ye sert tepki: Bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar
DNR
Kartal ZTK’da kayıpsız devam! Beşiktaş - Keçiörengücü: 3-0 | MAÇ SONUCU
Halep’in Deyr Hafir hattında çözülme! YPG/SDG’li teröristler silahlarını bırakıp teslim oldu
Şok liste! Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Miraç Kandili’nde eller semaya açıldı dualar edildi! İşte yurdun dört bir yanından görüntüler
İdefix
Galatasaray’a İtalya’dan sürpriz transfer!
Klavyeye Ünsalan yalanlar! CHP’li Buca Belediyesi çalışanının trol ağı: Başkan Erdoğan’a asılsız iddialar, ünlüler adına sahte hesaplar
CHP’li İBB’nin 7 yıllık enkazına afişli yanıt: Senin hayatından gidiyor!
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davasında gerilim! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü: Suat Özçağdaş hakaret savurdu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12. Yargı Paketi için tarih verdi: MHP ile görüş ayrılığı yok | Özgür Özel’e İBB iddianamesi ile yanıt
İBB’deki narko-sapkın ağa girildi! İmamoğlu’nun aşkı denilen Derya Çayırgan’a ev hapsi | 18 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı
Artık Graham şüphe kalmadı... SDG eşittir İsrail! ABD’li senatör itiraf etti, YPG’li İlham Ahmed kabul etti | Barzaniler ısrarla kaşıyor
Küresel güçlerin sessiz silahı altın! Türkiye Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde rezervlerini korumaya aldı
