Survivor 2021'de adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan ve öte yandan 'All Star 2024' sezonunda da boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu ile rap dünyasının tanınan isimlerinden Canbay'ın ilişkisi sona erdi.
EVLİLİK İDDİALARIYLA KONUŞULUYORDU
Bir süredir mutlu birliktelikleriyle gündeme gelen ve evlilik iddialarıyla konuşulan ünlü çift, ani bir kararla yollarını ayırdı.
KARŞILIKLI TAKİBİ BIRAKTILAR
Ayrılığın ilk sinyalleri sosyal medyada ortaya çıktı. Birbirlerini yakından takip eden ve sık sık birlikte fotoğraf paylaşan ikili, karşılıklı olarak takibi bıraktı. Bununla birlikte çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilmiş fotoğrafları da silmesi dikkat çekti.
"ONU BAŞKA GÜN KONUŞALIM"
Sosyal medyada yapılan bu hamleler ayrılık iddialarını güçlendirirken, konuyla ilgili ilk açıklama Aleyna Kalaycıoğlu'ndan geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalaycıoğlu, ayrılık hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Şu an onu anlatmanın vakti değil, onu başka gün konuşalım" ifadelerini kullandı.
"NAZAR DEĞECEK DİYE KORKUYORUM"
Daha önce ilişkisi hakkında konuşan Kalaycıoğlu,"Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum"sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.
AYRILIK NEDENİ BELİRSİZ
Ünlü çiftin ayrılık nedeninin ne olduğu ise şimdilik bilinmezliğini koruyor.
SIK SORULAN SORULAR
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
▶Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü Yalova'da geçirdi. Ailesinin ayrılmasının ardından annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul'a taşındı.
Aleyna Kalaycıoğlu nasıl tanındı?
▶Kalaycıoğlu, Survivor 2021 yarışmasında Gönüllüler takımında yer alarak geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmadaki performansı ve enerjisiyle dikkat çekti.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi var mı?
▶Evet. Kalaycıoğlu yaklaşık 10 yıl voleybol oynadı. Aynı zamanda okulunun beach voleybol takımında da yer aldı.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun eğitimi nedir?
▶Lise eğitiminin ardından aldığı dil eğitimi sayesinde ABD'de uçak mühendisliği bölümünü kazandı.
Aleyna Kalaycıoğlu müzik kariyerine nasıl başladı?
▶Survivor yarışmasının ardından müzik kariyerine yönelen Kalaycıoğlu, Beceremedin adlı single çalışmasını yayımlayarak müzik dünyasına adım attı.