Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede aralıklı yağış görülecek. Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Marmara'da ise Kocaeli, Yalova, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yağmur geçişleri görülebilecek.
YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLİ OLACAK
Tahminlere göre yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülürken, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
HATAY VE OSMANİYE İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Hatay ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, ani yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.
YAĞIŞLI BAYRAM KAPIDA! TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde Türkiye genelinde yağışlı bir sürecin etkili olacağını açıkladı. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Tek, bayramın da yağmurla geçeceğini söyledi.
GÜNEY VE DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirterek, "Dünden başlayan kuvvetli yağışlar özellikle Akdeniz üzerinden geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu kuvvetli yağışların etkisinde kaldı. Sistem biraz zayıflamaya başladı ancak şu saatlerde Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışlar hâlâ kuvvetli. Bu bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor."ifadelerini kullandı.
Tek ayrıca kuzey kesimlerde de yağışların sürdüğünü belirterek, "Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar devam ediyor ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülüyor. Batı Karadeniz'de zayıf yağış var, yurdun batısında ise yağış beklenmiyor. Gün içerisinde bu sistem zayıflayarak akşam saatlerine doğru etkisini daha da kaybedecek."sözleriyle mevcut durumu aktardı.
ÇARŞAMBADAN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI SİSTEM
Adil Tek, hafta ortasında yeni bir sistemin Türkiye'yi etkileyeceğini belirterek, "Yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor ve sıcaklıklarda hafif bir artış olacak. Ancak Çarşamba günü Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistem geliyor. Bu sistem ilk olarak Ege kıyılarında ve Akdeniz'de yağmur şeklinde yağış bırakacak." dedi.
Yağışların Perşembe günü daha da güçleneceğini ifade eden Tek, "Çarşamba günü yağışlar çok kuvvetli olmayacak ancak Perşembe akşam saatlerinden itibaren sistem etkisini artırmaya başlayacak. Yani Arife günü yağışlı bir havayla karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.
BAYRAM NAMAZINDA YAĞIŞ GÖRÜLEBİLİR
Bayramın ilk günü için de değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, birçok bölgede yağış beklendiğini belirterek, "Bayram sabahı özellikle Marmara'nın güneyi ve doğusunda, Bursa, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da bayram namazı saatlerinde çok kuvvetli olmayan yağışlar görülecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da yağışlar olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise namaz saatinde yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor."sözleriyle durumu açıkladı.
Tek, gün boyunca yağışların süreceğini belirterek, "Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de gün içerisinde yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek. Marmara'nın güney ve doğusunda ise aralıklarla hafif yağışlar görülecek." dedi.
MARMARA'DA FIRTINAYA YAKIN POYRAZ
Bayramın ilk gününde rüzgârın da etkili olacağını söyleyen Adil Tek, "Marmara'da kuzeydoğudan esen poyrazın hızı zaman zaman 50-60 kilometreye kadar ulaşacak ve fırtına değerlerine yaklaşacak."ifadelerini kullandı.
SICAKLIKLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM YOK
Hava sıcaklıklarının kısa vadede ciddi bir artış göstermeyeceğini belirten Tek,"Çok aşırı bir sıcak hava gelişi yok. Hava ne çok soğuyacak ne de ciddi şekilde ısınacak; bu şekilde devam edecek. Yağışlar Orta Akdeniz üzerinden gelmeye devam ediyor."sözleriyle hava koşullarının genel seyrini aktardı.
TARIM İÇİN VERİMLİ BİR YIL OLABİLİR
Yağışların tarımsal açıdan olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirten Adil Tek, "Kış yeni bitti, ilkbahardayız ve yaza daha var. Bu yağışlar ve sıcaklık değerleri tarımsal ürünler açısından verimli bir yıl olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.