A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmesinde Türkiye genelinde yağışlı bir sürecin etkili olacağını açıkladı. Özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Tek, bayramın da yağmurla geçeceğini söyledi.

Bayram sabahı bazı illerde yağmur bekleniyor.

GÜNEY VE DOĞUDA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin bazı bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirterek, "Dünden başlayan kuvvetli yağışlar özellikle Akdeniz üzerinden geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusu kuvvetli yağışların etkisinde kaldı. Sistem biraz zayıflamaya başladı ancak şu saatlerde Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışlar hâlâ kuvvetli. Bu bölgelerde sel ve su baskını riski bulunuyor."ifadelerini kullandı.

Tek ayrıca kuzey kesimlerde de yağışların sürdüğünü belirterek, "Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar devam ediyor ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülüyor. Batı Karadeniz'de zayıf yağış var, yurdun batısında ise yağış beklenmiyor. Gün içerisinde bu sistem zayıflayarak akşam saatlerine doğru etkisini daha da kaybedecek."sözleriyle mevcut durumu aktardı.