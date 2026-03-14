Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'de kalmasını sağlayan rapor belli oldu!

Fenerbahçe’de Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertli kulüpte maçın hemen sonrasında yaşanan gelişmeler, teknik heyetin geleceğini doğrudan etkileyen kritik bir süreci beraberinde getirdi. Maçtan bir gün sonra kulüp binasında yapılan zirvede Başkan Sadettin Saran ile yönetim kurulu, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bir araya geldi. İtalyan çalıştırıcının sunduğu rapor da ortaya çıktı.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kasımpaşa maçının ardından yapılan toplantıda teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam kararı aldı.
  • Toplantıda Tedesco, takımın sakatlık sorunları nedeniyle tam kadro antrenman yapamadığını ve santrfor ile stoper transferi yapılmadığını gerekçe gösterdi.
  • Başkan Saran, Fenerbahçe'nin mücadele karakterinden uzaklaşmasının kabul edilemeyeceğini belirterek sahadaki görüntüden rahatsızlığını dile getirdi.
  • Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası hedefi ve şampiyonluk yarışını sürdürme iradesini yönetime aktararak görevine devam etme güvencesi verdi.
  • Saran, Tedesco'ya tanınan kredinin tükenme noktasına geldiğini açık biçimde iletti.

Toplantının ardından gözler kulüpte alınacak karara çevrilirken, yapılan görüşmede hem son haftalardaki puan kayıpları hem de takımın ortaya koyduğu görüntü masaya yatırıldı. Başkan Sadettin Saran, görüşmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek için yola devam kararı verildiğini duyurdu.

ACİL KODUYLA KRİTİK ZİRVE

Fenerbahçe'de mağlubiyetin ardından düzenlenen toplantıda teknik heyetten kapsamlı açıklamalar istendi. Başkan Sadettin Saran'ın, son 4 haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle Domenico Tedesco'dan detaylı bir rapor talep ettiği belirtildi. Bu görüşmede verilecek yanıtların teknik direktörün geleceği açısından belirleyici olduğu ifade edildi.

A Spor'un haberine göre Tedesco'nun vereceği cevapların yetersiz bulunması halinde ayrılık ihtimali gündeme gelecekti. Bu nedenle kulüp binasında yapılan toplantı, sıradan bir değerlendirme görüşmesinin ötesine geçti ve teknik ekibin geleceğini etkileyen kritik bir dönüm noktası haline geldi.

TEDESCO'DAN KADRO VE SAKATLIK VURGUSU

Görüşmede Domenico Tedesco'nun özellikle takımın yaşadığı sakatlık sorunlarını gündeme taşıdığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın, tam kadro antrenman yapma imkanının oluşmadığını, oyuncu grubuyla düzenli çalışma zemininin istenen seviyede kurulamadığını dile getirdiği ifade edildi. Bu durumun takım performansını doğrudan etkilediği ve son haftalardaki puan kayıplarında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Tedesco'nun değerlendirmesinde kadro yapılanmasına dair iki başlık da öne çıktı. Sarı-lacivertli çalıştırıcının net bir santrfor transferi yapılmadığını vurguladığı, ayrıca savunma hattında yaşanan stoper eksikliğine dikkat çektiği belirtildi. Teknik heyetin puan farkının açılmasına ilişkin gerekçeleri arasında bu iki unsurun öne çıktığı görüldü.

SARAN'DAN NET MESAJ

Toplantıda Başkan Sadettin Saran'ın da takım kimliğiyle ilgili açık bir mesaj verdiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün mücadele gücünü simgeleyen karakterden uzaklaşmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Saran'ın, sahadaki görüntüden duyduğu rahatsızlığı net biçimde ortaya koyduğu kaydedildi.

Buna rağmen teknik direktör Domenico Tedesco'nun kalan haftalar için ortaya koyduğu hedefler, görevine devam etmesinde belirleyici oldu. Tedesco'nun takımı toparlayacağı yönünde güvence verdiği, Ziraat Türkiye Kupası hedefi ile şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürme iradesini yönetime aktardığı belirtildi. Bu yaklaşımın ardından Fenerbahçe yönetimi, iki isimle de yola devam etme yönünde karar aldı.

KREDİSİ TÜKENME NOKTASINA GELDİ

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri de teknik direktör Domenico Tedesco'ya verilen mesaj oldu. Sadettin Saran'ın, Tedesco'ya sınırsız bir kredi tanınmadığını açık biçimde ilettiği ve mevcut kredinin tükenme noktasına geldiğini hissettirdiği belirtildi. Bu durum, Fenerbahçe'de teknik heyetin önündeki sürecin son derece kritik geçeceğini ortaya koydu.

