SARAN'DAN NET MESAJ

Toplantıda Başkan Sadettin Saran'ın da takım kimliğiyle ilgili açık bir mesaj verdiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün mücadele gücünü simgeleyen karakterden uzaklaşmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Saran'ın, sahadaki görüntüden duyduğu rahatsızlığı net biçimde ortaya koyduğu kaydedildi.

Buna rağmen teknik direktör Domenico Tedesco'nun kalan haftalar için ortaya koyduğu hedefler, görevine devam etmesinde belirleyici oldu. Tedesco'nun takımı toparlayacağı yönünde güvence verdiği, Ziraat Türkiye Kupası hedefi ile şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürme iradesini yönetime aktardığı belirtildi. Bu yaklaşımın ardından Fenerbahçe yönetimi, iki isimle de yola devam etme yönünde karar aldı.