Toplantının ardından gözler kulüpte alınacak karara çevrilirken, yapılan görüşmede hem son haftalardaki puan kayıpları hem de takımın ortaya koyduğu görüntü masaya yatırıldı. Başkan Sadettin Saran, görüşmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek için yola devam kararı verildiğini duyurdu.
ACİL KODUYLA KRİTİK ZİRVE
Fenerbahçe'de mağlubiyetin ardından düzenlenen toplantıda teknik heyetten kapsamlı açıklamalar istendi. Başkan Sadettin Saran'ın, son 4 haftada yaşanan puan kayıpları nedeniyle Domenico Tedesco'dan detaylı bir rapor talep ettiği belirtildi. Bu görüşmede verilecek yanıtların teknik direktörün geleceği açısından belirleyici olduğu ifade edildi.
A Spor'un haberine göre Tedesco'nun vereceği cevapların yetersiz bulunması halinde ayrılık ihtimali gündeme gelecekti. Bu nedenle kulüp binasında yapılan toplantı, sıradan bir değerlendirme görüşmesinin ötesine geçti ve teknik ekibin geleceğini etkileyen kritik bir dönüm noktası haline geldi.
TEDESCO'DAN KADRO VE SAKATLIK VURGUSU
Görüşmede Domenico Tedesco'nun özellikle takımın yaşadığı sakatlık sorunlarını gündeme taşıdığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın, tam kadro antrenman yapma imkanının oluşmadığını, oyuncu grubuyla düzenli çalışma zemininin istenen seviyede kurulamadığını dile getirdiği ifade edildi. Bu durumun takım performansını doğrudan etkilediği ve son haftalardaki puan kayıplarında önemli rol oynadığı kaydedildi.
Tedesco'nun değerlendirmesinde kadro yapılanmasına dair iki başlık da öne çıktı. Sarı-lacivertli çalıştırıcının net bir santrfor transferi yapılmadığını vurguladığı, ayrıca savunma hattında yaşanan stoper eksikliğine dikkat çektiği belirtildi. Teknik heyetin puan farkının açılmasına ilişkin gerekçeleri arasında bu iki unsurun öne çıktığı görüldü.
SARAN'DAN NET MESAJ
Toplantıda Başkan Sadettin Saran'ın da takım kimliğiyle ilgili açık bir mesaj verdiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün mücadele gücünü simgeleyen karakterden uzaklaşmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Saran'ın, sahadaki görüntüden duyduğu rahatsızlığı net biçimde ortaya koyduğu kaydedildi.
Buna rağmen teknik direktör Domenico Tedesco'nun kalan haftalar için ortaya koyduğu hedefler, görevine devam etmesinde belirleyici oldu. Tedesco'nun takımı toparlayacağı yönünde güvence verdiği, Ziraat Türkiye Kupası hedefi ile şampiyonluk yarışını son ana kadar sürdürme iradesini yönetime aktardığı belirtildi. Bu yaklaşımın ardından Fenerbahçe yönetimi, iki isimle de yola devam etme yönünde karar aldı.
KREDİSİ TÜKENME NOKTASINA GELDİ
Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri de teknik direktör Domenico Tedesco'ya verilen mesaj oldu. Sadettin Saran'ın, Tedesco'ya sınırsız bir kredi tanınmadığını açık biçimde ilettiği ve mevcut kredinin tükenme noktasına geldiğini hissettirdiği belirtildi. Bu durum, Fenerbahçe'de teknik heyetin önündeki sürecin son derece kritik geçeceğini ortaya koydu.