Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından 24 kategoride ödül verilecek ve güvenlik önlemleri geçmiş yıllara göre daha sıkı tutuluyor.

Gecenin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien üstlenirken, törende en büyük başarıyı Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" elde etti. Toplam 14 dalda aday gösterilen film, "En İyi Film" başta olmak üzere altı ödül kazanarak Oscar gecesinin en dikkat çeken yapımı oldu.

Anderson da aynı filmle "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanırken, yapım kurgu ve uyarlama senaryo gibi önemli kategorilerde de ödüllere uzandı. Elde ettiği başarıyla film, geceye damga vuran yapım olarak öne çıktı.

“Sinners”, 16 adaylıkla yılın en çok aday gösterilen filmi oldu.

EN ÇOK ADAYLIK "SİNNERS"A

Bu yılın en çok adaylık elde eden filmi ise "Sinners" oldu. 16 dalda Oscar'a aday gösterilen yapım, bazı önemli kategorilerde ödül kazanmasına rağmen gecenin en büyük ödülü olan "En İyi Film"iOne Battle After Another'a kaptırdı.

Buna rağmen film; sinematografi, özgün senaryo ve özgün müzik gibi alanlarda kazandığı ödüllerle geceyi güçlü bir bilanço ile tamamladı.