98. Oscar Ödülleri belli oldu! Geceye Filistin desteği ve Epstein göndermesi damga vurdu

Sinema dünyasının kalbi 98. Oscar Ödülleri töreninde attı. Javier Bardem’in Filistin mesajı ve Jimmy Kimmel’ın Donald Trump ile yayıncı kuruluşa yönelik “ifade özgürlüğü” eleştirisi geceye damga vurdu. Sunucu Conan O’Brien da Jeffrey Epstein belgelerine yaptığı göndermelerle dikkat çekti. En İyi Film ödülünün “One Battle After Another”a gittiği gecede, Sean Penn’in törene katılmaması da sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Hollywood'un hareketli töreninden tüm detaylar ve ödül kazananların listesi.

  • 98. Oscar Ödülleri töreni 15 Mart'ı 16 Mart'a bağlayan gece Türkiye saati ile 02.00'de Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek.
  • Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners filmi 16 adaylık alarak Oscar tarihinde bir filme verilen en yüksek adaylık sayısına ulaştı.
  • Komedyen Conan O'Brien üst üste ikinci kez Oscar ödül töreninin sunuculuğunu yapacak.
  • Academy of Motion Picture Arts and Sciences tarafından 24 kategoride ödül verilecek ve güvenlik önlemleri geçmiş yıllara göre daha sıkı tutuluyor.
  • One Battle After Another 13 adaylıkla ikinci sırada yer alırken Frankenstein, Marty Supreme ve Sentimental Value 9'ar adaylık aldı.

Gecenin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien üstlenirken, törende en büyük başarıyı Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" elde etti. Toplam 14 dalda aday gösterilen film,"En İyi Film" başta olmak üzere altı ödül kazanarak Oscar gecesinin en dikkat çeken yapımı oldu.

"One Battle After Another", Oscar gecesine altı ödülle damga vurdu.

98. Oscar'da geceye "One Battle After Another" damga vurdu

Anderson da aynı filmle "En İyi Yönetmen"ödülünü kazanırken, yapım kurgu ve uyarlama senaryo gibi önemli kategorilerde de ödüllere uzandı. Elde ettiği başarıyla film, geceye damga vuran yapım olarak öne çıktı.

“Sinners”, 16 adaylıkla yılın en çok aday gösterilen filmi oldu.

EN ÇOK ADAYLIK "SİNNERS"A

Bu yılın en çok adaylık elde eden filmi ise "Sinners" oldu. 16 dalda Oscar'a aday gösterilen yapım, bazı önemli kategorilerde ödül kazanmasına rağmen gecenin en büyük ödülü olan "En İyi Film"iOne Battle After Another'a kaptırdı.

Buna rağmen film; sinematografi, özgün senaryo ve özgün müzik gibi alanlarda kazandığı ödüllerle geceyi güçlü bir bilanço ile tamamladı.

Sean Penn, kazandığı ödüle rağmen törene katılmadı.

SEAN PENN TÖRENDE YOKTU

Törende dikkat çeken detaylardan biri de usta oyuncu Sean Penn'in geceye katılmaması oldu."One Battle After Another" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Penn'in, ödül töreni sırasında Ukrayna'da bulunduğu konuşuldu. Bu durum sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Javier Bardem törende Filistin için mesaj verdi.

OSCAR GECESİNDE FİLİSTİN MESAJI

Gecede yalnızca ödüller değil, verilen siyasi mesajlar da gündeme damga vurdu. The Voice of Hind Rajab ekibi ile Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, törene kalıcı ateşkes çağrısı içeren rozetlerle katıldı.

Bardem konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimlerinin politikalarını eleştirerek Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

Jimmy Kimmel'in sözleri gecede dikkat çekti.

JIMMY KIMMEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Törende konuşan sunucu Jimmy Kimmel de yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Programı bir süreliğine yayından kaldırılan Kimmel, sahnede yaptığı konuşmada, "Bazı liderler ifade özgürlüğünü desteklemiyor, hangileri olduğunu söyleme özgürlüğüm yok"sözleriyle Donald Trump'a ve CBS kanalına göndermede bulundu.

CONAN O'BRIEN'DAN EPSTEIN MESAJI

Gecenin sunucusu Conan O'Brien da sahnedeki esprileriyle gündem yarattı. O'Brien, Jeffrey Epstein belgelerine ve Timothée Chalamet'nin bale ve opera hakkındaki açıklamalarına yönelik iğneleyici ifadeler kullanarak törene damga vuran anlara imza attı.

Conan O'Brien, Oscar Ödül Töreni'ni Epstein esprisiyle açarak, "2012'den beri ilk kez En İyi Erkek Oyuncu veya En İyi Kadın Oyuncu dalında hiçbir İngiliz oyuncu aday gösterilmedi. Bir İngiliz sözcü dedi ki, Evet, en azından pedofillerimizi tutukluyoruz"ifadelerine yer verdi.

2026 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

98'inci Akademi Ödülleri'nde öne çıkan kazananlar ise şöyle:

En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value

En İyi Kadro: One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another

En İyi Sinematografi: Sinners

En İyi Orijinal Senaryo: Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

En İyi Kurgu: One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash

En İyi Saç ve Makyaj: Frankenstein

En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein

En İyi Ses: F1

En İyi Özgün Müzik: Sinners

En İyi Belgesel Film: Mr. Nobody Against Putin

98'inci Oscar Ödülleri,sinema dünyasının en güçlü yapımlarını ödüllendirirken, sahnedeki politik mesajlar ve göndermelerle de Hollywood'da uzun süre konuşulacak bir gece olarak kayıtlara geçti.

