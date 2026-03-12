Ayrıca insanın parmak uçlarının yeniden yaratılabileceğine dair ayetin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Kayapınar, parmak izlerinin her insanda farklı olduğunun ancak 1800'lü yıllarda keşfedildiğini hatırlattı.

Bu özellik sayesinde suçluların tespit edildiğini belirten Kayapınar, Kur'an'ın bu gerçeğe asırlar önce işaret ettiğini dile getirdi.