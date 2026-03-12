CANLI YAYIN
Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi nasıl ihya edilmeli? İşte faziletleri

Kadir Gecesi bu yıl Diyanet takvimi ile 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmış ve Kadir Suresi'nde bu gecenin "bin aydan daha hayırlı" olduğu ifade edilmiştir. Peki Kadir Gecesi nasıl ihya edilmeli?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olduğu kabul edilir. Hadislerde bu gecenin Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde veya son 7 gecesinde aranması...

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi olduğu kabul edilir. Hadislerde bu gecenin Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde veya son 7 gecesinde aranması gerektiğine dair rivayetler de bulunuyor. Vav TV'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Hüseyin Kayapınar, Kadir Gecesi'nin İslam'daki yeri ve bu mübarek gecenin nasıl ihya edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Kadir Gecesi'nin faziletleri ve yapılacak ibadetler…

KADİR GECESİ NE ANLAMA GELİR?

"Kadir" (kadr) kelimesi sözlükte hüküm, değer, güç ve yücelik anlamlarına gelir. Dini literatürde "leyletü'l-Kadr" ifadesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gecenin adı olarak kullanılır.

"KADİR GECESİ'NDE YAPILAN İBADET BİN AYDAN HAYIRLIDIR"

Vav TV'de yayınlanan programda konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Hüseyin Kayapınar, Kadir Gecesi'nin İslam'daki yeri ve bu mübarek gecenin nasıl ihya edilmesi gerektiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kayapınar, Kadir Gecesi'nin değerinin Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmasından kaynaklandığını vurguladı.

"BİR YERİN DEĞERİ İÇİNDEKİ ŞEYLE ÖLÇÜLÜR"

Konuşmasına "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başlayan Kayapınar, İslam alimlerinin sıkça kullandığı "Şerefü'l mekan bil mekîn"sözünü hatırlatarak bir yerin değerinin o yerde bulunan şeyle ilgili olduğunu ifade etti.

Bu durumu örneklerle açıklayan Kayapınar şunları söyledi:

◾Mekke'nin Müslümanlar için önemli olmasının sebebi Kabe'yi barındırmasıdır.

◾Medine'nin önemi ise Peygamber Efendimizin kabrinin burada bulunmasından kaynaklanır.

◾Kudüs'ün değeri ise Mescid-i Aksa'dan gelir.

Aynı durumun zaman için de geçerli olduğunu belirten Kayapınar, gecelerin aslında birbirinden farklı olmadığını ancak bazı gecelerin içinde gerçekleşen olaylar nedeniyle özel bir anlam kazandığını ifade etti.

KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİ?

"Kadir Gecesi'ni değerli kılan Kur'an'ın indirilmeye başlamasıdır"

Kayapınar'a göre Kadir Gecesi'nin diğer gecelerden farkı, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmasıdır.

Kur'an-ı Kerim'in insanlık için büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Kayapınar, şöyle konuştu:

"Kur'an-ı Kerim insanlığı felaketten saadete, vahşetten ünsiyete geçirmiş bir kitaptır. Allah kelamı olduğu konusunda da zerre şüphe yoktur."

Peygamber Efendimizin herhangi bir formal eğitim almadığını hatırlatan Kayapınar, buna rağmen Kur'an'da geçmiş peygamberlerden, tarihsel olaylardan ve geleceğe dair işaretlerden söz edildiğini söyledi.

KUR'AN'DA BİLİMSEL İŞARETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Kayapınar, Kur'an'da yer alan bazı ayetlerin asırlar sonra keşfedilen bilimsel gerçeklere işaret ettiğini belirtti.

Örnek olarak rüzgarların "aşılayıcı"olarak gönderildiğini bildiren ayeti hatırlatan Kayapınar, günümüzde bitkilerin tozlaşmasında rüzgarın önemli rol oynadığının bilindiğini söyledi.

Ayrıca insanın parmak uçlarının yeniden yaratılabileceğine dair ayetin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Kayapınar, parmak izlerinin her insanda farklı...

Ayrıca insanın parmak uçlarının yeniden yaratılabileceğine dair ayetin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Kayapınar, parmak izlerinin her insanda farklı olduğunun ancak 1800'lü yıllarda keşfedildiğini hatırlattı.

Bu özellik sayesinde suçluların tespit edildiğini belirten Kayapınar, Kur'an'ın bu gerçeğe asırlar önce işaret ettiğini dile getirdi.

"KUR'AN EN BÜYÜK DEVRİMLERDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Kur'an'ın tarih boyunca büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Kayapınar, Mekke'de ortaya çıkan İslam'ın bugün milyarlarca insanın inandığı bir din haline geldiğini söyledi. Kayapınar, bu değişimin temelinde Kur'an'ın bulunduğunu vurguladı.

"KADİR GECESİ BİN AYDAN HAYIRLIDIR"

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi hakkında özel bir sure bulunduğunu hatırlatan Kayapınar, bu gecenin öneminin açık şekilde vurgulandığını söyledi.

Kadir Suresi'ne atıfta bulunan Kayapınar, şu ifadeleri kullandı: "Kur'an diyor ki: 'Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen biliyor musun? Kadir Gecesi bin aydan...

Kadir Suresi'ne atıfta bulunan Kayapınar, şu ifadeleri kullandı:

"Kur'an diyor ki: 'Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen biliyor musun? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.'"

Kayapınar, bu nedenle bu gecede yapılan ibadetlerin çok büyük sevap kazandırdığını belirtti.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYE ETTİĞİ DUA

Kayapınar, Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi'nde sıkça yaptığı bir duayı da hatırlattı.

Bu dua şu şekilde:

"Allahümme inneke afüvvün tuhibbü'l afve fa'fü annî."
"Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet."

KADİR GECESİ NASIL İHYA EDİLMELİ?

Kayapınar, bu mübarek gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini ifade ederek Müslümanların şu ibadetleri yapabileceğini söyledi:

◾Namaz kılmak

◾Kur'an-ı Kerim okumak

◾Zikir ve tesbihat yapmak

◾Tövbe ve istiğfar etmek

◾Dua etmek

◾Sadaka vermek

Bunun dışında belirli sayılarda yapılması zorunlu ibadetlerin bulunmadığını belirten Kayapınar, herkesin gücü yettiğince ibadet edebileceğini ifade etti.

"GECE DEĞİL, O GECEDE YAPTIKLARIMIZ BİZE FAYDA SAĞLAR"

Kayapınar konuşmasının sonunda önemli bir hatırlatmada bulundu.

Bir Farsça beyitten söz eden Kayapınar, şu ifadeleri kullandı:

"Sen kadrini bilirsen her gece Kadir Gecesi'dir. Ama bu gecenin kıymetini bilmezsen sana bir faydası olmaz. Gece bize bir şey yapmaz o gecede yaptıklarımız bize fayda sağlar."

Kayapınar, Müslümanların bu mübarek geceyi ibadet ve dua ile değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamaya çalışmak ve hayatı onun rehberliğinde sürdürmek her mümin için imanın gerektirdiği önemli bir sorumluluktur. Bu nedenle Kadir Gecesi, tefekkür etmek, Allah ile olan bağı yeniden değerlendirmek ve güçlendirmek açısından büyük bir fırsat olarak görülür.

Bu mübarek gecede Kur'an'dan sureler okumak da önemli ibadetler arasında yer alır. Özellikle Yasin Suresi, Mülk Suresi (Tebareke), Nebe Suresi (Amme), Kadir...

Bu mübarek gecede Kur'an'dan sureler okumak da önemli ibadetler arasında yer alır. Özellikle Yasin Suresi, Mülk Suresi (Tebareke), Nebe Suresi (Amme), Kadir Suresi ve İnşirah Suresi'nin okunması, Kadir Gecesi'nde yapılması tavsiye edilen ibadetler arasında sayılmaktadır.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir.

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

Kadir gecesinde günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmesi; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek samimiyetle Allah'tan bağışlanma dilenmesi de tavsiye edilen ibadetler arasındadır.

Okunacak tövbe istiğfar dualarından biri şu şekildedir:

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

Türkçe anlamı:

"Bağışlamanı diliyorum Allah'ım! Bağışlamanı diliyorum Allah'ım! Bağışlamanı diliyorum Allah'ım! (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O'na yönelir ve Yüce Zât'ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim."

SEYYİD'ÜL İSTİĞFAR DUASI

Kadir gecesinde yapılması tavsiye edilen şeylerden biri de bu geceyi bol bol tövbe ve istiğfarla geçirmek ve Allah'ın bağışlamasını dilemektir.

Seyyid'ül İstiğfar duasının okunuşu:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

Seyyid'ül İstiğfar duasının anlamı:

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESPİHLER

Kadir Gecesi'nin faziletine dair bazı rivayetlerde, bu mübarek gecede yapılan zikir ve duaların büyük sevaplara vesile olduğu ifade edilir. Buna göre bir Müslüman'ın üç kez "La ilahe illallah" demesi; ilkinde günahlarının bağışlanmasına, ikincisinde cehennemden kurtuluşa, üçüncüsünde ise cennete girmesine vesile olacağı şeklinde aktarılmaktadır (Tefsir-i Mugni).

Kadir Gecesi'nde okunması tavsiye edilen zikirlerden biri de şu duadır:
"Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim."

Bir diğer rivayette ise bu duanın üç kez okunmasının büyük sevap kazandıracağı belirtilir: "La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati seb'i ve...

Bir diğer rivayette ise bu duanın üç kez okunmasının büyük sevap kazandıracağı belirtilir:
"La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati seb'i ve rabbi arşil azim."

Hz. Peygamber'in (S.A.V.), bu duayı üç kez okuyan kişinin Kadir Gecesi'ni idrak etmiş gibi sevap kazanacağını bildirdiği rivayet edilmektedir.

Rivayetlere göre Kadir Gecesi'nde söylenen bir"Sübhanallah", bir"Elhamdülillah" ve bir "La ilahe illallah", çok sayıda tesbih, tahmid ve tehlilden daha kıymetli kabul edilir.

Takvim Foto Arşiv, VAV Tv, Fikriyat.com ve TDV İslam Ansiklopedisi'nden derlenmişti.

