Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Junior Olaitan ağları sarsıp perdeyi açarken Orkun Kökçü, frikikten fileleri havalandırıp farkı ikiye çıkardı. Maç 2-0 bitti.
Kartal, derbinin ardından yeni bir sayfa açmayı başardı. Hafta içinde ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Beşiktaş savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Tongya'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Niang şutunu çekti ancak top uzak köşeden auta gitti.
9'uncu dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortayı savunma ön direkte karşıladı. Pozisyonun devamında Koita hızlı hücum denemesinde bulundu ancak Beşiktaş savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
13'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Göktan paslaşarak topu oyuna soktu. Metehan'dan aldığı pasla ceza sahası çaprazından şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.
16'ncı dakikada Beşiktaş yarı sahasının ortalarında Rıdvan ile girdiği ikili mücadelede Koita yerde kaldı. Pozisyonun ardından topa müdahale etmek isteyen Djalo ile yaşanan temas sonrası Beşiktaşlı oyuncular kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, VAR ile iletişime geçti.
17'nci dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Yasin Kol, Koita ile Djalo arasındaki pozisyonu incelemek için saha kenarındaki monitöre gitti.
18'inci dakikada VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol kararını verdi. Koita'nın yerdeyken topa hamle yapmak isterken Djalo'nun dizine tabanıyla bastığını tespit eden Kol, Gençlerbirliği oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Gençlerbirliği sahada 10 kişi kaldı.
19'uncu dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Orkun topu ceza yayı sağ tarafına doğru yerden çıkardı. Asllani gelişine sert vurdu ancak top üstten auta gitti.
45+1'inci dakikada Beşiktaş sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Cerny'nin yaptığı ortada arka direkte Djalo kafayı vurdu ancak yakın köşeye giden topu kaleci Velho son anda kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
49'uncu dakikada Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Rıdvan'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topta Orkun geriye doğru bıraktı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Ndidi'nin vuruşu istediği gibi olmadı ve top üstten auta çıktı.
52'nci dakikada Beşiktaş sağ kanattan geliştirdiği atakta Murillo son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Velho topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Devamında Cerny'nin geriye çıkardığı topa ceza sahası önü sağında Olaitan gelişine vurdu ancak top üstten dışarı gitti.
56'ncı dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanatta Orkun'dan aldığı pasla çaprazdan ceza sahasına giren Oh sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Kaleci Velho yakın köşede topu çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu ceza sahası yayı önünde bulan Olaitan sol ayağıyla gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu: 0-1.
59'uncu dakikada Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Çaprazdan içeri kat eden Cerny, topu ceza sahası dışındaki Asllani'ye bıraktı. Asllani'nin sağ ayağıyla yaptığı sert vuruş savunmaya çarpıp yön değiştirerek yan ağlarda kaldı.
62'nci dakikada Beşiktaş'ın 3'üncü bölgede yaptığı paslaşmaların ardından ceza yayı solunda topu önünde bulan Olaitan sağ ayağıyla sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.
63'üncü dakikada Gençlerbirliği sol kanattan hızlı bir atak geliştirdi. Thalisson'un yaptığı ortada Djalo topu uzaklaştırmak istedi ancak top Niang'a çarparak kaleye yöneldi ve yandan dışarı çıktı.
67'nci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta, ceza sahası yan çizgisine çok yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkun Kökçü geçti. Sağ ayağıyla uzak köşeye sert ve düzgün vuran Orkun'un şutunda top direğe de çarparak ağlarla buluştu: 0-2.
72'nci dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny ortasını yaptı. Savunmadan seken topa penaltı noktası solunda Olaitan kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.
77'nci dakikada Gençlerbirliği savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Ndidi'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rashica yerden uzak köşeye vurdu fakat top yandan auta çıktı.
78'inci dakikada Beşiktaş net bir gol fırsatı yakaladı. Olaitan'ın pasında Rashica savunma arasından sıyrılarak ceza sahasına girdi. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Velho gole izin vermedi.
84'üncü dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Traore ceza sahasına girerek geriden gelen Samed'e pasını verdi. Ceza yayı solundan sol ayağıyla sert vuran Samed'in şutunu kaleci Ersin son anda parmak uçlarıyla kornere çeldi.
85'inci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Murillo'nun sağ kanattan taşıdığı topu çaprazda alan Cengiz sol ayağıyla sert vurdu ancak kaleci Velho son anda topu kornere çelmeyi başardı.
87'nci dakikada Gençlerbirliği etkili geldi. Traore'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru ceza sahası girişinde topla buluştu. Sağ ayağıyla uzak köşeye plase vuruş yapan Onyekuru'nun şutunu kaleci Ersin son anda uzanarak parmak uçlarıyla kornere çeldi.
BEŞİKTAŞ'TA TEK DEĞİŞİKLİK DJALO
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği deplasmanına Galatasaray derbisindeki ilk 11'ine göre tek değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Ankara'da oynanan mücadelede geçen haftaki kadro yapısını büyük ölçüde korurken teknik direktör Sergen Yalçın savunma hattında zorunlu olmayan tek rötuşunu yaptı.
Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik heyet, başkentteki karşılaşmada stoper bölgesinde değişikliğe gitti. Felix Uduokhai'nin yerine Tiago Djalo ilk 11'de görev aldı. Deneyimli savunmacı böylece ligde 3 maç sonra yeniden başlangıç kadrosunda kendine yer buldu.
Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu korudu. Savunma dörtlüsü Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo ve Rıdvan Yılmaz'dan oluştu. Siyah-beyazlı ekipte savunma hattındaki bu tercih, Galatasaray derbisine göre kadrodaki tek değişiklik olarak kayıtlara geçti.
Orta alanda Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan görev yaptı. Hücum hattının en uç noktasında ise Hyeon-gyu Oh forma giydi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ankara deplasmanında sahaya sürdüğü bu kadroyla Gençlerbirliği karşısında istediği sonucu almaya çalıştı.
BEŞİKTAŞ'IN YEDEK KULÜBESİ DİKKAT ÇEKTİ
Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı. Teknik heyetin tercihleri, maç öncesi kadro planlamasında öne çıkan detaylardan biri oldu.
İyileşme sürecine giren ve antrenmanlara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure ise henüz hazır bulunmadıkları için Ankara kafilesine dahil edilmedi. Beşiktaş'ta ayrıca Taylan Bulut da maç kadrosunda yer almadı. Bu eksiklere rağmen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda güçlü bir kadroyla sahaya çıktı.
YENİLMEZLİK SERİSİ DERBİDE SONA ERMİŞTİ
Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısına geçen hafta sona eren uzun yenilmezlik serisinin ardından çıktı. Siyah-beyazlı ekip, lig ve kupada yakaladığı 17 maçlık yenilmezlik serisini Galatasaray karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle kaybetmişti. Bu süreçte 13 lig ve 4 kupa maçını yenilgisiz geçen Beşiktaş, Ankara deplasmanında yeniden çıkış aradı.
Galatasaray mağlubiyeti sonrası gözler teknik heyetin kadro tercihlerine çevrilirken, Sergen Yalçın kadro iskeletini korumayı tercih etti. Yapılan tek değişiklikle sahaya çıkan siyah-beyazlılar, başkentte moral arayan taraf oldu.
ANKARA'DA 5 YIL SONRA YENİDEN KARŞILAŞTILAR
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın sürenin ardından Ankara'da yeniden karşı karşıya geldi. İki takım son olarak 15 Şubat 2021'de Eryaman Stadı'nda karşılaşmış, o mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanmıştı.
Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşırken, Gençlerbirliği ise Süper Lig'e veda etmişti. Bu nedenle iki ekip arasındaki son Ankara randevusu, yıllar sonra yeniden gündeme gelen önemli detaylardan biri oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE VOLKAN DEMİREL'DEN İKİ HAMLE
Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve gelen teknik direktör Volkan Demirel, 0-0 sona eren Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Başkent ekibinde Dal Varesanovic ile Adama Traore kulübeye çekilirken, M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya ilk 11'de şans buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip maça Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz ve M'Baye Niang'dan oluşan kadroyla başladı. Gençlerbirliği'nde yapılan bu tercihler, Beşiktaş karşısındaki oyun planının temelini oluşturdu.
103. YILA ÖZEL MESAJ
Gençlerbirliği futbolcuları karşılaşma öncesi sahaya anlamlı bir mesajla çıktı. Kırmızı-siyahlı oyuncular ısınmaya "103. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı. Takımın ayrıca "103. yıl tişörtü" giymesi de tribünlerden alkış aldı.
Başkent temsilcisinin kuruluş yıl dönümüne özel bu jesti, maç öncesi atmosferin en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Taraftarlar da takımlarının bu anlamlı gününe tribünlerde yoğun ilgiyle eşlik etti.
ERYAMAN STADI'NDA YOĞUN İLGİ
20 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen Gençlerbirliği'nde kırmızı-siyahlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
Beşiktaş taraftarı da Ankara deplasmanında takımına güçlü destek verdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan siyah-beyazlı futbolseverler, maç boyunca takımlarının yanında oldu. Tribünlerden birinin tamamen Beşiktaşlı taraftarlara açıldığı karşılaşmada yaklaşık 5 bin siyah-beyazlı taraftarın statta yer aldığı görüldü.