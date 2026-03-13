İstanbul Fashion Week gibi önemli organizasyonlarda görev alan ve kendi moda markasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan genç tasarımcının vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.
"BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"
Ayşegül Eraslan, saatler önce sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kamuoyunda geniş yankı uyandıran ifadeler paylaştı. Eraslan'ın son mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı"
KANLI NOT VE VEDA MESAJI
Takipçileri arasında endişe yaratan bir diğer paylaşım ise bir defter sayfasına yazılmış, üzerinde kan izleri bulunan bir not oldu. Eraslan'ın bıraktığı iddia edilen notta, "Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Genç fenomenin bıraktığı notun ardından intihar ettiği iddia edilirken henüz yaşanan olaya dair resmi açıklama yapılmadı.
Ayşegül Eraslan kimdir?
27 yaşındaki İstanbul doğumlu Ayşegül Eraslan, moda tasarımcısıdır. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınmış ve sektörde baş tasarımcı olarak görev almıştır.
Ayşegül Eraslan neden öldü?
Genç tasarımcının intihar ettiği iddia edilmektedir ancak olayla ilgili henüz resmi makamlardan kesin bir açıklama yapılmamıştır.