Eraslan, ölümünden saatler önce sosyal medya hesabından 'Ben çok iyi bir insandım, kimseye kötülüğüm olmadı' ifadelerini paylaştı.

İstanbul Fashion Week gibi önemli organizasyonlarda görev alan ve kendi moda markasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan genç tasarımcının vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.

"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı"

KANLI NOT VE VEDA MESAJI

Takipçileri arasında endişe yaratan bir diğer paylaşım ise bir defter sayfasına yazılmış, üzerinde kan izleri bulunan bir not oldu. Eraslan'ın bıraktığı iddia edilen notta, "Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Genç fenomenin bıraktığı notun ardından intihar ettiği iddia edilirken henüz yaşanan olaya dair resmi açıklama yapılmadı.