İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan intihar mı etti? Kanlı nottaki son mesaj...

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu yönündeki iddialar gündemi sarstı. Eraslan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı notlar ise kan dondurdu.

  • Moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan, İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu iddia edildi.
  • 27 yaşındaki Eraslan, İstanbul Fashion Week gibi organizasyonlarda görev almış ve İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı.
  • Eraslan, ölümünden saatler önce sosyal medya hesabından 'Ben çok iyi bir insandım, kimseye kötülüğüm olmadı' ifadelerini paylaştı.
  • Üzerinde kan izleri bulunan bir notta köpeklerine iyi bakılmasını istediği ve şiddetle büyüdüğünü yazdığı görüldü.
  • Olaya ilişkin henüz resmi makamlardan kesin bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Fashion Week gibi önemli organizasyonlarda görev alan ve kendi moda markasıyla tanınan Ayşegül Eraslan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu iddia edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından kendisinden haber alınamayan genç tasarımcının vefat haberi, sevenlerini yasa boğdu.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"

Ayşegül Eraslan, saatler önce sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kamuoyunda geniş yankı uyandıran ifadeler paylaştı. Eraslan'ın son mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı"

KANLI NOT VE VEDA MESAJI

Takipçileri arasında endişe yaratan bir diğer paylaşım ise bir defter sayfasına yazılmış, üzerinde kan izleri bulunan bir not oldu. Eraslan'ın bıraktığı iddia edilen notta, "Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim. Çok şiddetle büyüdüm çok" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Genç fenomenin bıraktığı notun ardından intihar ettiği iddia edilirken henüz yaşanan olaya dair resmi açıklama yapılmadı.

Ayşegül Eraslan kimdir?

27 yaşındaki İstanbul doğumlu Ayşegül Eraslan, moda tasarımcısıdır. "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla tanınmış ve sektörde baş tasarımcı olarak görev almıştır.

Ayşegül Eraslan neden öldü?

Genç tasarımcının intihar ettiği iddia edilmektedir ancak olayla ilgili henüz resmi makamlardan kesin bir açıklama yapılmamıştır.

