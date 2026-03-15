Esenler’de şüpheli ölüm: Yangın çıkan evdeki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Esenler’de 5 katlı binanın birinci katında gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede yapılan incelemede Muhammet Emre Hacıoğlu’nun cansız bedeni bulundu. Ölümü şüpheli değerlendirilen Hacıoğlu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

  • İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında Muhammet Emre Hacıoğlu'nun (30) cansız bedeni bulundu.
  • Yangın Birlik Mahallesi 781. Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra yaptıkları incelemede Hacıoğlu'nun cesedine ulaştı.
  • Ölüm şüpheli bulunarak Adli Tıp Kurumu'na götürülen Hacıoğlu'nun cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
  • Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Emre Hacıoğlu'nun (30) cansız bedenini buldu. Ekiplerin olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürülen Hacıoğlu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


30 yaşındaki gencin cansız bedeni yangın çıkan dairede bulundu. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Birlik Mahallesi 781. Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Esenler'de şüpheli ölüm: Yangın çıkan evdeki gencin cansız bedenine ulaşıldı-2

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı dairede inceleme yapan ekipler, Muhammet Emre Hacıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ölümü şüpheli bulunan Hacıoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan Hacıoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

