Yangın Birlik Mahallesi 781. Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Emre Hacıoğlu'nun (30) cansız bedenini buldu. Ekiplerin olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürülen Hacıoğlu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Birlik Mahallesi 781. Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

