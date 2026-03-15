EPSTEİN DOSYALARINDA 11 EYLÜL DETAYI Laricani'nin sözleri, ABD'de yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde yer alan 11 Eyül bağlantılı bazı e-postaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan "Epstein Library" belgelerinde, Epstein'ın yakın çevresindeki isimler arasında yapılan yazışmalarda 11 Eylül saldırılarına atıf yapan mesajların bulunduğu görülüyor. Belgelerde, Epstein'ın yakın ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell'e gönderilmiş iki dikkat çekici e-posta yer alıyor. Yazışmalar, 11 Eylül saldırılarının ardından bazı çevrelerde yürütülen tartışmalar ve Maxwell'in bu süreçte davet edildiği iddia edilen bir oluşum hakkında ipuçları içeriyor. MAXWELL'E "GÖLGE KOMİSYONU" DAVETİ Belgelerden birinde, Ed Epstein tarafından Maxwell'e gönderilen bir e-posta bulunuyor.

6 Ocak 2003 tarihli mesajın konu başlığında "Shadow Commission Invitation" (Gölge Komisyonu Daveti) ifadesi yer alıyor. E-postada Maxwell'e şu sözlerle bir teklif sunuluyor: "11 Eylül ile ilgili Shadow Commission'da yer almakla ilgilenir misin? Üyelik listesi gizlidir." Mesajda ayrıca bir taslak bağlantısının bulunduğu belirtiliyor ve gönderen kişi Maxwell'den geri dönüş talep ediyor.

MAXWELL DAVETİ REDDEDİYOR Belgelerde Maxwell'e atfedilen bir yanıt da yer alıyor.

"G. Max" imzasıyla gönderilen yanıtta şu ifadeler bulunuyor: "Davet için teşekkürler. Ne yazık ki Shadow Commission'da yer alamam." Yanıtın içinde ayrıca Ed Epstein'ın önceki mesajına atıf yapılarak şu ifadeler tekrar ediliyor: "11 Eylül ile ilgili Shadow Commission'da yer almak ister misiniz? Üyelik listesi gizlidir."

11 EYLÜL'DEN BİR HAFTA SONRA GÖNDERİLEN MESAJ Epstein belgelerinde dikkat çeken bir diğer yazışma ise 18 Eylül 2001 tarihli, yani 11 Eylül saldırılarından sadece bir hafta sonra gönderilmiş bir e-posta. Philip Levine tarafından Maxwell'e gönderildiği belirtilen kısa mesajda yalnızca şu soru yer alıyor: "Gerçek pilot nerede?" Söz konusu e-posta, saldırıların hemen ardından yapılan yazışmalar arasında yer alması nedeniyle dikkat çekiyor.

BELGELER ABD ADALET BAKANLIĞI SİTESİNDE YAYIMLANDI Söz konusu yazışmalar, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein Library arşivinde yer alan belgeler arasında bulunuyor. Belgelerin Epstein Files Transparency Act kapsamında kamuoyuna açıldı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, belgelerde mağdurlar ve özel kişilere ait bilgilerin korunması amacıyla bazı kısımların sansürlendiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca arşivde yer alan bazı belgelerin cinsel istismar içerikleri barındırabileceği uyarısı yapılırken, belgelerin zaman içinde güncellenebileceği kaydedildi.