ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan çatışmalar 16. gününde sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran'ı suçlamak amacıyla Epstein şebekesinin 11 Eylül saldırılarına benzer bir "sahte bayrak" operasyonu planlandığı yönünde bilgi aldıklarını öne sürdü.
LARİCANİ'DEN "SAHTE BAYRAK" UYARISI
Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik olası bir provokasyona dair duyum aldıklarını ifade etti.
Mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Epstein'ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül'e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran'a atmak için bir komplo kurduklarını duydum. İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur."
İranlı yetkili, ülkesinin terör saldırılarına karşı olduğunu vurgulayarak İran'ın ABD halkıyla bir çatışma içinde olmadığını dile getirdi.
EPSTEİN DOSYALARINDA 11 EYLÜL DETAYI
Laricani'nin sözleri, ABD'de yayımlanan Jeffrey Epstein belgelerinde yer alan 11 Eyül bağlantılı bazı e-postaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan "Epstein Library" belgelerinde, Epstein'ın yakın çevresindeki isimler arasında yapılan yazışmalarda 11 Eylül saldırılarına atıf yapan mesajların bulunduğu görülüyor.
Belgelerde, Epstein'ın yakın ortağı olarak bilinen Ghislaine Maxwell'e gönderilmiş iki dikkat çekici e-posta yer alıyor. Yazışmalar, 11 Eylül saldırılarının ardından bazı çevrelerde yürütülen tartışmalar ve Maxwell'in bu süreçte davet edildiği iddia edilen bir oluşum hakkında ipuçları içeriyor.
MAXWELL'E "GÖLGE KOMİSYONU" DAVETİ
Belgelerden birinde, Ed Epstein tarafından Maxwell'e gönderilen bir e-posta bulunuyor.
6 Ocak 2003 tarihli mesajın konu başlığında "Shadow Commission Invitation" (Gölge Komisyonu Daveti) ifadesi yer alıyor.
E-postada Maxwell'e şu sözlerle bir teklif sunuluyor:
"11 Eylül ile ilgili Shadow Commission'da yer almakla ilgilenir misin? Üyelik listesi gizlidir."
Mesajda ayrıca bir taslak bağlantısının bulunduğu belirtiliyor ve gönderen kişi Maxwell'den geri dönüş talep ediyor.
MAXWELL DAVETİ REDDEDİYOR
Belgelerde Maxwell'e atfedilen bir yanıt da yer alıyor.
"G. Max" imzasıyla gönderilen yanıtta şu ifadeler bulunuyor:
"Davet için teşekkürler. Ne yazık ki Shadow Commission'da yer alamam."
Yanıtın içinde ayrıca Ed Epstein'ın önceki mesajına atıf yapılarak şu ifadeler tekrar ediliyor:
"11 Eylül ile ilgili Shadow Commission'da yer almak ister misiniz? Üyelik listesi gizlidir."
11 EYLÜL'DEN BİR HAFTA SONRA GÖNDERİLEN MESAJ
Epstein belgelerinde dikkat çeken bir diğer yazışma ise 18 Eylül 2001 tarihli, yani 11 Eylül saldırılarından sadece bir hafta sonra gönderilmiş bir e-posta. Philip Levine tarafından Maxwell'e gönderildiği belirtilen kısa mesajda yalnızca şu soru yer alıyor:
"Gerçek pilot nerede?"
Söz konusu e-posta, saldırıların hemen ardından yapılan yazışmalar arasında yer alması nedeniyle dikkat çekiyor.
BELGELER ABD ADALET BAKANLIĞI SİTESİNDE YAYIMLANDI
Söz konusu yazışmalar, ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein Library arşivinde yer alan belgeler arasında bulunuyor. Belgelerin Epstein Files Transparency Act kapsamında kamuoyuna açıldı.
Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, belgelerde mağdurlar ve özel kişilere ait bilgilerin korunması amacıyla bazı kısımların sansürlendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca arşivde yer alan bazı belgelerin cinsel istismar içerikleri barındırabileceği uyarısı yapılırken, belgelerin zaman içinde güncellenebileceği kaydedildi.
11 EYLÜL SALDIRILARI
11 Eylül 2001'de ABD, tarihinin en yıkıcı terör saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. El-Kaide örgütüyle bağlantılı 19 kişi tarafından kaçırılan dört yolcu uçağı saldırılarda kullanıldı.
Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine çarparken, kısa süre sonra her iki bina da çöktü. Üçüncü uçak ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'a isabet etti. Dördüncü uçak ise yolcuların müdahalesi sonucu hedefe ulaşamadan Pennsylvania eyaletinde düştü.
Saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti. Olayların ardından ABD, "terörle mücadele" kapsamında Afganistan'da askeri operasyon başlattı ve küresel güvenlik politikalarında önemli değişiklikler yaşandı.