Sosyal medya mezatlarında 6 ayda 500 milyon TL'lik vergi açığı

Vergi Denetim Kurulu, sosyal medya üzerinden düzenlenen açık artırmaları mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, son 6 ayda yaklaşık 500 milyon liralık ürünün vergisiz şekilde satıldığı tespit edildi. Denetimler, mezat yöntemiyle gerçekleştirilen satışlarda iki yılda yaklaşık 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığını ortaya koydu.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, sosyal medyada açık artırma yoluyla 6 ayda 500 milyon lira değerinde ürün satan 50'den fazla kişiyi vergi incelemesine sevk etti.
  • Vergi müfettişlerinin yaptığı incelemelerde, mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı.
  • Satıcılar, Bakanlık takibinden kaçmak için sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek farklı kişiler üzerine hesap açtı.
  • Mezatlarda güvercin gibi canlı hayvan, taklit ürünler, outdoor ürünleri, bıçak, tespih ve küçük elektrikli aletler satıldı.
  • Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden kayıt dışı satışların hem vergi kaybına hem de vatandaşların mağduriyetine yol açtığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini farklı sektörleri ve alanları radarına alarak sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden açık artırma usulüyle satış yapan çok sayıda kişi bulunurken bu yöntemin her geçen gün yaygınlık kazandığı görüldü.

AYLARCA TAKİP EDİLDİ
VDK Başkanlığı da sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan sosyal medya mezatçılarının kimliklerini ve kazançlarını tespit etti. Müfettişlerin aylar süren takibinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen mezatlarda binlerce ürünün satışının gerçekleştirildiği belirlendi. Para trafiğini izleyen müfettişler, 6 ay gibi kısa sürede 500 milyon liradan fazla değerdeki ürünün sosyal medyada açık artırma suretiyle kayıt dışı ve vergisiz satıldığını ortaya çıkardı. VDK'nin analizleri sürerken ilk aşamada bu şekilde satış yapan 50'den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi. Müfettişlerce yapılan incelemelerde, satılan ürünlerin vergileri ve elde edilen kazançları dikkate alınarak, mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı.

MÜFETTİŞLER MÜŞTERİ OLDU
Vergi müfettişleri, satılan ürünlerin mahiyetini tespit etmek ve sosyal medya platformlarından paylaşılan IBAN ve hesap bilgilerini edinebilmek için potansiyel müşteri gibi tüm mezatlara katılarak bilgi topladı. Aynı gün içinde onlarca farklı hesaptan açık artırmayla satış yapılması nedeniyle açık kaynak istihbaratı ve "web kazıma" yoluyla da bilgi edinildi. Takip sürecinde mezatçılar, sosyal medya platformlarında çeşitli kanallar kurdu ve bu kanallara potansiyel müşteriler üye yapıldı. Böylece açık artırmalar, abonelere özel yayın olarak ger- çekleştirildi. Ürünler, satış öncesinde abonelerle kanalın bildirimleri ve anlık mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşıldı. Çok fazla alım yapanlara özel indirimler gerçekleştirilerek, müşteri devamlılığının sağlanması hedeflendi.

SÜREKLİ IBAN DEĞİŞTİ
Mezatçıların Bakanlığın takibinden kaçmak için farklı yöntemler denedikleri de tespit edildi. Satıcıların, sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek aynı hesaplarda çok yüksek tutarda tahsilatın birikmesine izin vermediği, hesapları farklı kişiler üzerine açtığı görüldü. Açık artırmayı kazanan müşteri ile hesap bilgilerinin özel olarak paylaşıldığı belirlendi. Mezat yoluyla daha çok güvercin gibi canlı hayvan, taklit ve kopya ürünler, "outdoor" ürünleri, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı görüldü. Ayrıca, fildişi gibi ticareti yasak kabzaya sahip bıçakların satışa konu edildiği tespit edildi. Taklit ve sahte ürünler yoluyla tüketici mağduriyetine yol açıldığı da gözlemlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

VATANDAŞLARIMIZ DAMAĞDUR OLUYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin farklı sektörleri ve yöntemleri kapsayacak şekilde her geçen gün genişletildiğini belirterek, "Sosyal medya pek çok fırsat ve riski bir arada bünyesinde barındırıyor. Sosyal medyanın özellikle vergi ödememek adına kayıt dışı satış için kullanılması hem devletimizin vergi kaybına uğramasına hem de vatandaşlarımızın güvensiz alışveriş nedeniyle mağdur olmasına yol açıyor. Kayıt dışılıkla mücadelemizi sürdürürken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

