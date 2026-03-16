Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, sosyal medyada açık artırma yoluyla 6 ayda 500 milyon lira değerinde ürün satan 50'den fazla kişiyi vergi incelemesine sevk etti.

Vergi müfettişlerinin yaptığı incelemelerde, mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı.

Satıcılar, Bakanlık takibinden kaçmak için sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek farklı kişiler üzerine hesap açtı.

Mezatlarda güvercin gibi canlı hayvan, taklit ürünler, outdoor ürünleri, bıçak, tespih ve küçük elektrikli aletler satıldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden kayıt dışı satışların hem vergi kaybına hem de vatandaşların mağduriyetine yol açtığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini farklı sektörleri ve alanları radarına alarak sürdürüyor. Sosyal medya üzerinden açık artırma usulüyle satış yapan çok sayıda kişi bulunurken bu yöntemin her geçen gün yaygınlık kazandığı görüldü.

Sosyal medya mezatlarının satışında 6 ayda 500 milyon liralık vergi açığı ortaya çıktı. AYLARCA TAKİP EDİLDİ

VDK Başkanlığı da sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan sosyal medya mezatçılarının kimliklerini ve kazançlarını tespit etti. Müfettişlerin aylar süren takibinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen mezatlarda binlerce ürünün satışının gerçekleştirildiği belirlendi. Para trafiğini izleyen müfettişler, 6 ay gibi kısa sürede 500 milyon liradan fazla değerdeki ürünün sosyal medyada açık artırma suretiyle kayıt dışı ve vergisiz satıldığını ortaya çıkardı. VDK'nin analizleri sürerken ilk aşamada bu şekilde satış yapan 50'den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi. Müfettişlerce yapılan incelemelerde, satılan ürünlerin vergileri ve elde edilen kazançları dikkate alınarak, mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı.