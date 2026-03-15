Sivas’ta iftar vakti dehşet: 15 yaşındaki çocuk babası ve ağabeyini öldürdü

Sivas’ta iftar saatlerinde çıkan aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki U.B.Y.’nin tabancayla ateş açması sonucu babası ve ağabeyi hayatını kaybederken, babaannesi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi:
  • Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde U.B.Y. (15), tartıştığı babası Süleyman Yurdakul (50) ve ağabeyi Mehmet Yurdakul'u (24) silahla vurarak öldürdü.
  • Olayda babaanne Neziha Yurdakul (70) da yaralanarak Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
  • Cinayet zanlısı U.B.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
  • Sivas Valiliği, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
  • Hayatını kaybeden baba ve oğlun cenazeleri, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ta iftar saatlerinde çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. Evde yaşanan silahlı olayda baba ile oğlu hayatını kaybederken, babaannesi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'inci Sokak'taki Pınar Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre baba Süleyman Yurdakul (50) ile oğulları Mehmet Yurdakul (24) ve U.B.Y. arasında iftar saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, U.B.Y. evde bulunan tabancayla babası ve ağabeyine ateş etti.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Yurdakul ile oğlu Mehmet Yurdakul'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABAANNE YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında evde bulunan babaanne Neziha Yurdakul (70) ise vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayın şüphelisi U.B.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Mart 2026 Pazar günü saat 19.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde silahla yaralanma ihbarı alındığı belirtilerek, olay yerine ulaşan ekiplerin baba S.Y. (50) ve oğlu M.Y.'nin (24) hayatını kaybettiğini, babaanne N.Y.'nin ise yaralandığını tespit ettiği bildirildi.

Valilik açıklamasında ayrıca, olayın faili olduğu belirtilen suça sürüklenen çocuk U.B.Y.'nin (15) emniyet birimlerince gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenirken yaralı vatandaşa da acil şifa temennisinde bulunuldu.

