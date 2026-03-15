Sivas'ta iftar saatlerinde çıkan aile içi tartışma kanlı bitti. Evde yaşanan silahlı olayda baba ile oğlu hayatını kaybederken, babaannesi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 38'inci Sokak'taki Pınar Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre baba Süleyman Yurdakul (50) ile oğulları Mehmet Yurdakul (24) ve U.B.Y. arasında iftar saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, U.B.Y. evde bulunan tabancayla babası ve ağabeyine ateş etti.
BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Yurdakul ile oğlu Mehmet Yurdakul'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
BABAANNE YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sırasında evde bulunan babaanne Neziha Yurdakul (70) ise vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayın şüphelisi U.B.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Sivas Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Mart 2026 Pazar günü saat 19.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir evde silahla yaralanma ihbarı alındığı belirtilerek, olay yerine ulaşan ekiplerin baba S.Y. (50) ve oğlu M.Y.'nin (24) hayatını kaybettiğini, babaanne N.Y.'nin ise yaralandığını tespit ettiği bildirildi.
Valilik açıklamasında ayrıca, olayın faili olduğu belirtilen suça sürüklenen çocuk U.B.Y.'nin (15) emniyet birimlerince gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenirken yaralı vatandaşa da acil şifa temennisinde bulunuldu.