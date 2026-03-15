İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi olmak üzere toplam 72 firari suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'da yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye getirildiği bildirildi.
32 KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar arasında H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A. yer aldı.
ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 40 KİŞİ DE YAKALANDI
Ulusal seviyede arananlar arasında ise A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli şahısların bulunduğu bildirildi.
OPERASYONLAR ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLDÜ
Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının çalışmalarıyla yürütüldüğü kaydedildi.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Açıklamada, operasyonda görev alan birimlere ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.