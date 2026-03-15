Son dakika: Kırmızı bültenli operasyon: 72 suçlu Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 olmak üzere toplam 72 suçlu Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Karadağ, Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, KKTC ve Bulgaristan’dan yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Operasyonlar EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle yürütülen iş birliği sonucu gerçekleştirildi.

Son dakika: Kırmızı bültenli operasyon: 72 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi olmak üzere toplam 72 firari suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'da yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

Son dakika: Kırmızı bültenli operasyon: 72 suçlu Türkiye’ye getirildi-2

32 KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar arasında H.A., E.U., M.Y., B.A., S.D., E.Ö., B.E., M.Ö., M.K., İ.Ç., O.G., E.Y., Z.İ., M.Y., Ö.Y., İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A. yer aldı.

Son dakika: Kırmızı bültenli operasyon: 72 suçlu Türkiye’ye getirildi-3

ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 40 KİŞİ DE YAKALANDI

Ulusal seviyede arananlar arasında ise A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K., E.C.Ö., E.G., E.Y., C.K., C.T., R.S. ve U.Ö. isimli şahısların bulunduğu bildirildi.

OPERASYONLAR ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLDÜ

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının çalışmalarıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye iadesinin sağlandığı bildirildi. Açıklamada, operasyonda görev alan birimlere ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.

