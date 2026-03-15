İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi olmak üzere toplam 72 firari suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Gürcistan (54), Almanya (9), Karadağ (2), Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'da yakalanan şüphelilerin Türkiye'ye getirildiği bildirildi.