Özcan'ın, Bolu Belediyesi'nde çalışan Öznur Çağalı'ya yönelik cinsel içerikli mesajlar attığı ve bu mesajları kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in gördüğü ve Özcan'dan 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Öznur Çağalı ifadesinde; Özcan'ın, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ses kaydını makam odasında kendisine dinlettiği ve "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin"dediğini belirtti. Bu kapsamda Özcan hakkında 'şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talep edildi.