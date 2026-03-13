Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Çağalı'yla yasak ilişki yaşadığı iddiası sonrası şantaj mağduru olduğu soruşturmada yeni gelişme yaşandı.Tanju Özcan ve 12 kişi adliyede!
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Öznur Çağalı, tutuklu Tanju Özcan ile Narven Termal otelde buluşup cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etmiş, Özcan ise bu iddiaları yalanlamıştı.
AYNI BAZDAN SİNYAL
Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre ikilinin telefonlarının 25 Ekim günü saat 15.00 ile 20.00 arasında Bolu'da Narven Termal bölgesinde aynı bazdan sinyal verdiği ortaya çıktı.
ŞANTAJ VE TEHDİT...
Bolu'da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hem mağdur hem sanık olduğu 'tehdit ve şantaj' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Çağalı'yla yasak ilişki yaşadığı, sonrasında şantaj mağduru olduğu, diğer yandan Öznur Çağalı'ya yönelik şantaj suçlamasıyla yargılandığı yer aldı.
Özcan'ın, Bolu Belediyesi'nde çalışan Öznur Çağalı'ya yönelik cinsel içerikli mesajlar attığı ve bu mesajları kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in gördüğü ve Özcan'dan 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Öznur Çağalı ifadesinde; Özcan'ın, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ses kaydını makam odasında kendisine dinlettiği ve "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin"dediğini belirtti. Bu kapsamda Özcan hakkında 'şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talep edildi.
ALDATTIĞI EŞİNİ ATEŞE ATTI
Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap ve yolsuzluk iddialarının merkezindeki BOLSEV Vakfı'nın internet sitesinde yönetiminin gizlendiği, tek bir rapor bile yayınlamadığı tespit edildi. Belediye kaynaklarının BOLSEV maskesi altında kurulan paravan şirkete akıtıldığı belirtildi. Tutuklanan Tanju Özcan, BOLSEV'in denetiminde işaret ettiği Onur Kurulu listesinde eşi Meral Özcan'ın da yer aldığı öğrenildi.
