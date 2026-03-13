CHP'li Tanju Özcan yalanını HTS kayıtları belgeledi: Otelde buluştular

Tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan yalanladı ama HTS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı. Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı termal otelde buluştu.

  • Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında HTS ve baz istasyonu kayıtları, eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile belediye çalışanı Öznur Çağalı'nın telefonlarının 25 Ekim günü saat 15.00-20.00 arasında Narven Termal bölgesinde aynı bazdan sinyal verdiğini ortaya çıkardı.
  • Öznur Çağalı ifadesinde Tanju Özcan'ın makam odasında ses kaydı dinleterek 'Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin' dediğini iddia etti.
  • Öznur Çağalı'nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney, Özcan'dan 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi talep etti.
  • Tanju Özcan hakkında 'şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • BOLSEV Vakfı'nın internet sitesinde yönetiminin gizlendiği ve tek bir rapor yayınlamadığı tespit edilirken, Onur Kurulu listesinde Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da yer aldığı öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Çağalı'yla yasak ilişki yaşadığı iddiası sonrası şantaj mağduru olduğu soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede Öznur Çağalı, tutuklu Tanju Özcan ile Narven Termal otelde buluşup cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etmiş, Özcan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

AYNI BAZDAN SİNYAL

Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre ikilinin telefonlarının 25 Ekim günü saat 15.00 ile 20.00 arasında Bolu'da Narven Termal bölgesinde aynı bazdan sinyal verdiği ortaya çıktı.

ŞANTAJ VE TEHDİT...

Bolu'da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hem mağdur hem sanık olduğu 'tehdit ve şantaj' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Çağalı'yla yasak ilişki yaşadığı, sonrasında şantaj mağduru olduğu, diğer yandan Öznur Çağalı'ya yönelik şantaj suçlamasıyla yargılandığı yer aldı.

Özcan'ın, Bolu Belediyesi'nde çalışan Öznur Çağalı'ya yönelik cinsel içerikli mesajlar attığı ve bu mesajları kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in gördüğü ve Özcan'dan 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Öznur Çağalı ifadesinde; Özcan'ın, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ses kaydını makam odasında kendisine dinlettiği ve "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin"dediğini belirtti. Bu kapsamda Özcan hakkında 'şantaj' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talep edildi.

ALDATTIĞI EŞİNİ ATEŞE ATTI

Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap ve yolsuzluk iddialarının merkezindeki BOLSEV Vakfı'nın internet sitesinde yönetiminin gizlendiği, tek bir rapor bile yayınlamadığı tespit edildi. Belediye kaynaklarının BOLSEV maskesi altında kurulan paravan şirkete akıtıldığı belirtildi. Tutuklanan Tanju Özcan, BOLSEV'in denetiminde işaret ettiği Onur Kurulu listesinde eşi Meral Özcan'ın da yer aldığı öğrenildi.

Haber: Kerim Cengil

