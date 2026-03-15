





"GÖK TENGRİ İNANCINDAYIZ" DEDİ NAMAZI HEDEF ALDI



"Gök Tengri inancındayız. Artık mezhepler yok, insan ayrılıkları yok. Sadece akıl ve vicdan ve öz sorgulama var"diyen Gökçe, "Günde beş vakit sizi işlerinizden alıkoyan abuk subuk yere kapanmalı hareketleri yok" sözleriyle namaz kılanlara yönelik ifadeler sarf etti.



Skandal bununla da sınırlı değildi...



RAMAZAN'A NEFRET KUSTU



İslam aleminin Ramazan'ın kardeşlik ve dayanışma iklimini tattığı şu günlerde maksatlı olarak nefret tohumları eken Gamze Gökçe"Açların halini anlamak için oruç tutmuyorsunuz çünkü kimseyi aç bırakmıyoruz. Dolayısıyla 11 ayın bir tane sultanı bile yok. Çünkü bizim için 12 ayın 12'si de sultan"ifadelerini kullandı.



KURBAN BAYRAMI'NA "ABUK SUBUK" DEME HADSİZLİĞİ



Kurban Bayramı'nı da hedef alan Gökçe, kurban kesimi için "bilinçsiz insanların hayvanlara işkence ederek kestikleri ve sonra etleri buzluklarda depoladıkları abuk subuk bir ritüel" dedi. Tepkilerin ardından Gökçe'nin kendisine eleştiri yönelten kullanıcılara "çöl fareleri, havlasınlar" ifadeleriyle hakaret ettiği görüldü.



PROVOKATÖR TUTUKLANDI



Dini değerlere ayaklar altına alan Gamze Gökçe'nin maksatlı provokasyonu yanına kar kalmadı. Gökçe, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Burdur Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

