Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcanve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçları yöneltildi.
Soruşturmanın odağına Tanju Özcan tarafından kurulan "Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" (BOLSEV) yerleşti. "Öğrencilere burs" ve "yaşlı, engelli, ihtiyaç sahiplerine destek" kamufjalıyla kurulan BOLSEV hakkında soruşturmaya yansıyan en çarpıcı iddia, toplanan devasa bağışlar ile öğrencilere dağıtılan burslar arasındaki uçurum oldu.
BOLSEV'in yapısının ise şeffaflıktan uzak ve karanlık olduğu saptandı.
ŞEFFAFLIK YOK
BOLSEV'in "bolsev.org.tr" uzantılı resmi web adresinde "Vakıf Yönetim Şeması", "Vakıf İç Tüzüğü" ve "Raporlar" bölümlerinde hiçbir içerik yer almıyor.
Şeffaflıktan uzak BOLSEV'in "hayır kurumu" görüntüsünden uzak faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.
Bolu'nun yerel gazetecilerinden İlkay Bayrak , durumu şu sözlerle yorumladı: "Bir vakfın internet sitesinde yönetim kadrosu, mali tablo, gelir-gider şeması dahi yoksa orada şeffaflıktan söz edilemez... Vakıf kurulduktan sonra aynı adla bir şirket açılmış olması... Hem vakıf hem şirket; üstüne bir de belediye kaynaklarının bu yapı üzerinden işletildiği iddiaları… Bu durum, 'hayır kurumu' görüntüsünden oldukça uzak."
ONUR KURULU'NDA KİMLER KİMLER VAR
Tutuklanan Tanju Özcan, son açıklamasında vakfın denetimi konusunda topu Onur Kurulu'na attı. Dikkatler BOLSEV Onur Kurulu'na çevrildi. Bolu ticaretinin en itibarlı isimlerinin sıralandığı BOLSEV Onur Kurulu'nda Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da yer aldığı öğrenildi.
BOLSEV Onur Kurulu üyeleri jandarma tarafından tek tek ifadeye çağrıldı. Edinilen bilgilere göre, ifadeye çağrılan isimlere vakfın yapısı ve faaliyetlerine ilişkin çeşitli sorular yöneltildi. Onur Kurulu üyelerine, "Bu vakfın bir şirketi olduğunu biliyor muydunuz?", "Hiç bağış yaptınız mı?" ve "Buraya bağış yapılması için aracılık ettiniz mi?"gibi soruların yöneltildiği öğrenildi.
BOLSEV Onur Kurulu'nda yer altığı saptanan diğer isimlerden bazıları şöyle:
REKLAM PARALARI VAKIF UZANTISI ŞİRKETE
CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Tanju Özcan'ı savunmak için yaptığı açıklamada Vakıflar Kanunu'na göre vakıfların ticari faaliyet gösteremeyeceğini belirterek, "bu nedenle Bolsev'in yüzde 100 sahibi olduğu şirket kurulduğunu" söyledi.
Çetin Uç'un işaret ettiği şirket BOLSEV Eğitim ve Yardım A.Ş. olarak öne çıktı.
CHP'li Çetin Uç, BOLSEV Eğitim ve Yardım A.Ş.'nin belediyeden kiraladığı reklam panolarını işlettiğini ve elde edilen gelirin, belirlenen yüzdeliğinin yıl sonunda kanuni olarak doğrudan Bolsev Vakfı'na aktarıldığını söyledi.
100 MİLYON KAYIP
BOLSEV'in mali hareketleri incelendiğinde toplanan paranın çok küçük bir kısmının amacına ulaştığı görüldü.
2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116 milyon 836 bin 918 TL toplandığı, ancak öğrencilere ödenen burs miktarının 11 milyon 926 bin TL olduğu tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında yaklaşık 100 milyon TL'lik tutarın akıbetinin araştırıldığı belirtiliyor.
BOLSEV ve bağlı şirketin mali hareketlerine ilişkin inceleme ise sürüyor.
SAYIŞTAY DENETÇİLERİNİN YARIM MİLYONLUK MASRAFI BELEDİYEDEN
AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz tarafından sunulan suç duyurusu, belediye kasasından denetçilere menfaat sağlandığı iddiasını taşıyor.
Belediye tarafından denetlenen kurumun, denetçilerin konaklama masraflarını ödemesi "rüşvet" suçu kapsamına girdiği vurgulandı.
Denetlemeye gelen görevlilerin denetlenen kurum tarafından ağırlanmasının menfaat sağlama anlamına gelebileceğini ileri süren Yavuz, Sayıştay denetimi kapsamında Bolu'ya gelen denetçilerin Bolu'da bir otelde konakladığı ve yaklaşık 411 bin 450 liralık giderin belediye tarafından karşılandığının altını çizdi. Yavuz, ilgili denetçilerin kimliklerinin tespit edilmesini talep etti.
SAPIK MESAJLAR
Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturma vahim iddialar içeriyor.
Dosyadaki mağdur Öznur Ç.'nin ifadeleri, Özcan'ın nüfuzunu kullanarak Bolu Belediyesi'nin kadın çalışına nasıl cinsel baskı kurduğunu gözler önüne seriyor.
İddianameye göre Tanju Özcan'ın belediye çağrı merkezine yapılan ihbarın ses kaydını genç kadına dinleterek, 'Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin' şeklindeki sözlerle baskı kurduğu, devamında cinsel mesajlaşmalar gerçekleştirdiği ve Narven Termal Otel'de cinsel birlikteliğe zorladığı yönündeki iddialar dosyada yer aldı.
ŞANTAJ SARMALI
Tanju Özcan'ın gayri ahlaki mesajlaşmalarının ele geçirilmesi üzerine Boluspor Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin'in "aracı" olduğu ve Özcan'dan kayıtların yayılmaması karşılığında maddi menfaat talep ettikleri yine iddianamede kendisine yer buldu.
Şüphelilerin, kayıtların basına ve siyasi rakiplere verilmemesi karşılığında 20 milyon TL para, bir otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettikleri öne sürüldü. Savcılık bu kapsamda Özcan hakkında da "şantaj" suçundan hapis cezası talep etti.
YA SEVE SEVE YA DA…
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına sebep olan skandalda zincir marketlerden baskıyla reklam alındığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında BİM, ŞOK, A101, CarrefourSA, Avantaj ve Nuhmar isimli zincir marketlere "ya reklam sözleşmesi, ya mühür" sopası gösterildiği ortaya çıkmıştı. Bolu genelinde 117 şubesi bulunan zincir marketlerden her ay 3 milyon TL'den fazla para istendiği belirlenmişti.
Edinilen bilgilere CHP'li Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıdan önce marketlere zabıta ekipleri rutin denetimler yaptı. Bu denetimlerde marketlerin durumuyla ilgili detaylı notlar tutuldu. Daha sonra Tanju Özcan başkanlığında bütün market yetkililerinin katıldığı toplantı yapıldı. Toplantıda her market şubesi için kapalı zarflarda 3 farklı teklif sunuldu. Şube başı 25 bin TL, 30 bin TL, 35 bin TL'lik reklam teklifleri yapıldı.
Zincir marketlerin Bolu genelinde 117 şubesi bulunurken, şubelerden istenen aylık reklam bedelinin 3 milyon TL'yi aştığı öğrenildi. Bazı marketler teklifi kabul etti. Reklamı kabul eden marketlere ikinci denetime gidilmedi. Teklifi kabul etmeyenler için zabıta ekipleri denetim yağmuru başlattı. Zabıtaların en çok ŞOK marketleri denetlediği öğrenildi. ŞOK market şubelerine, "Kıyafet satan her markette giyinme kabini zorunlu, sizin yok" denilerek 5 günlük kapatma cezaları uygulandı. Bazı şubelere meyve ve sebze satılan reyonlarda "soğutucu" zorunluluğu gerekçesiyle şube kapatma cezası uygulandı. Arka arkaya rutin olmayan denetimlerde, marketlere sevkiyat araçlarının giriş-çıkışı zorlaştırıldı. Bazı şubeler "NACE kodu uyumsuzluğu" gerekçesiyle mühürlenirken, reklamı kabul ettirmek için 5 günlük ticaretten men ve idari para cezası uygulandı.