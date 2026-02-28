Sayıştay denetçilerinin Bolu'daki konaklama masraflarının belediye tarafından karşılandığı ve yaklaşık 411 bin 450 TL ödendiği ortaya çıktı.

Zincir marketlere şube başı 25-35 bin TL arasında reklam bedeli talep edildiği, teklifi kabul etmeyenlere zabıta denetimleri ve kapatma cezaları uygulandığı tespit edildi.

Tanju Özcan'ın kurduğu BOLSEV Vakfı'nın 2024-2025 yıllarında topladığı 116 milyon 836 bin TL'den sadece 11 milyon 926 bin TL'sinin öğrencilere burs olarak dağıtıldığı, yaklaşık 100 milyon TL'nin akıbetinin araştırıldığı belirlendi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcanve Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçları yöneltildi.

Soruşturmanın odağına Tanju Özcan tarafından kurulan "Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" (BOLSEV) yerleşti. "Öğrencilere burs" ve "yaşlı, engelli, ihtiyaç sahiplerine destek" kamufjalıyla kurulan BOLSEV hakkında soruşturmaya yansıyan en çarpıcı iddia, toplanan devasa bağışlar ile öğrencilere dağıtılan burslar arasındaki uçurum oldu.

BOLSEV'in yapısının ise şeffaflıktan uzak ve karanlık olduğu saptandı.