



DEM'LİLER VE YPG ELEBAŞI VE YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE YÜRÜDÜ



YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in sağına DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, soluna Leyla Zana geçti. Daha sonra sonra Tuncer Bakırhan, Leyla Zana, Tülay Hatimoğlulları ve Ferhat Abdi dörtüsü YPG'li teröristlerle yürüyüş yaptı.







İMRALI'NIN MESAJI OKUNDU



Etkinlikte İmralı'dan gelen mesaj da okundu.



PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, PYD'li Salih Müslim için "Onu, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya'nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır" dedi.



DEM'li Tuncer Bakırhan Müslim'in tabutu başında ağıt yaktı.