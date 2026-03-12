Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG/PYD'nin elebaşı Salih Müslim Erbil'de öldü.
Müslim için Suriye'nin Ayn-el Arab vilayetinde düzenlenen cenaze merasimine DEM Parti heyeti tam kadro katılım sağladı.
DEM'LİLER YPG'LİLERLE KOL KOLA YASTA
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Erzurum vekili Meral Danış Beştaş, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, YPG ile kol kola girip terörist için yas tuttu.
LEYLA ZANA VE ÇETİN ARKAS DA GELDİ
Leyla Zana, Sebahat Tuncel'in yanı sıra PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ı temsilen İmralı sekretaryasında olan ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Çetin Arkas alana geldi.
Ayn-El Arab'ta tepki çeken görüntüler kayıtlara geçti.
DEM'LİLER VE YPG ELEBAŞI VE YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE YÜRÜDÜ
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in sağına DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, soluna Leyla Zana geçti. Daha sonra sonra Tuncer Bakırhan, Leyla Zana, Tülay Hatimoğlulları ve Ferhat Abdi dörtüsü YPG'li teröristlerle yürüyüş yaptı.
İMRALI'NIN MESAJI OKUNDU
Etkinlikte İmralı'dan gelen mesaj da okundu.
PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan, PYD'li Salih Müslim için "Onu, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde kaybettiğimiz Sırrı Süreyya'nın ikiz kardeşi olarak görüyorum. Bu temelde hem mücadelemizin hem barışımızın sönmeyen yıldızı olarak kalacaktır" dedi.
DEM'li Tuncer Bakırhan Müslim'in tabutu başında ağıt yaktı.
LEYLA ZANA VE ABDİ NE DEDİ?
Leyla Zana, YPG'nin adem-i merkeziyetçilik altında "özerklik" hayalleri kurduğu ortamda"Salih Müslim arkadaşımızın açtığı yol, özgürlüğün yolu olacaktır" ifadelerini kullandı.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise "adem-i merkeziyetçi" hezeyanlarını yineledi:
İçinde bulunduğumuz bu dönem yeni bir hamledir. Kurumlarımızı inşa etmeliyiz. Oluşturduğumuz bu örgütlenme çerçevesinde mücadelemize devam edeceğiz. Şehitlerimizin amacı neyse onu gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık ve halkımızla birlikte bu temelde kazanacağız.
PYD'li teröristin ölümü DEM kadar CHP'yi de yasa boğdu...
CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU: HALKIMIZA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM
CHP'li Sezgin Tanrıkulu da terör elebaşı Salih Müslim için Türkçe ve Kürtçe mesaj paylaştı.
PYD'li Müslim'i "Sivil toplum önderi" olarak niteleyen Tanrıkulu, "Başta ailesi olmak üzere, yakınlarına ve bütün halkımıza baş sağlığı diliyorum." dedi.