TRUMP: LİNCOLN HEDEF ALINMADI

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışma, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 17. gününe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın vurduğunu duyurduğu ve bölgeden çekilen Lincoln uçak gemisine ilişkin yaptığı açıklamada "Lincoln gemisi hedef alınmadı." dedi.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları, yalan söylüyor. Lincoln, İran hava sahasına hakim olmaya devam ediyor" denildi.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi.
Başkent Tahran'daki patlamanın ardından hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş kapsamında Hürmüz Boğazı’ndaki durum, İran deniz gücüne yönelik iddialar ve askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. DMO Deniz Kuvvetleri’nin düşmanın denizdeki saldırılarına karşılık vermekle görevli olduğunu belirten Naini, hava kuvvetleriyle birlikte düzenlenen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üsler ve savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN İRAN’IN KONTROLÜNDE"
ABD’nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini,"Hürmüz Boğazı tamamen İran’ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı’nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar" dedi.
"DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"
Naini, "Umman Denizi’nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD’ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları’nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.
İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sürerken, Tel Aviv'de sirenler çalmaya başladı.
İran 17 gündür devam eden savaş sürecinde İsrail'e 290 füze fırlattığı açıklandı.
İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı yürütülen savaşın "askeri kurumun savaşın başında belirlediği hızda ilerlemediğini" belirtti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'a yönelik savaşta ilk saldırının "beklenenden daha iyi" olduğu ancak "savaşın başlangıçta belirlenen hızda ilerlemediği" ifade edildi.
"İran’daki savaşın hedeflerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine" işaret eden güvenlik kaynakları,"savaşın seyrinin İsrail'in savaşın başında belirlediği zaman çizelgesine uygun ilerlemediğini" kaydetti.
İsrailli güvenlik kaynakları, İsrail'in karşı karşıya olduğu zorluklardan birinin İran'da muhaliflerin geniş çaplı protestolar için sokaklara çıkmasını sağlamak olduğunu, İsrail'in savaş sırasında böyle bir gelişmenin yaşanabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı aktardı.
Kaynaklar ayrıca "ABD ve İsrail’in İran’da savaşın seyrini etkilemesi beklenen ek adımlar planladığını" öne sürdü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.
Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.
İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.
Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in bölgedeki eylemlerine destek veren yaklaşımını eleştirerek, bu ülkelere uluslararası hukuka ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması çağrısında bulundu.
Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alındı. Pezeşkiyan, görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yasa dışı saldırılarının boyutuna değinerek, saldırıların sivil merkezler de dahil olmak üzere farklı hedeflere yönelik devam ettiğini söyledi.
ABD’nin İran’a ait Hark ve Ebu Musa adalarına yönelik saldırılarına değinen Pezeşkiyan, bu saldırıların bazı Körfez ülkelerinin topraklarının kullanılmasıyla gerçekleştirilmesini eleştirdi. Pezeşkiyan,"Bazı Körfez ülkelerinin toprak ve imkanlarının ABD’nin İran’a yönelik saldırıları için kullanılması uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkesine aykırıdır"ifadelerini kullandı.
"SALDIRGANLARA KARŞI KOYMAKTA TEREDDÜT ETMEYİZ"
Pezeşkiyan, "Milletimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz hiçbir zaman gerilim ve çatışma peşinde olmamıştır. Ancak saldırganlara karşı koyma ve toprak bütünlüğümüz ile ulusal güvenliğimizi kararlı ve meşru şekilde savunma konusunda hiçbir tereddüdümüz yoktur" dedi.
AVRUPA ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ
Pezeşkiyan, bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın İsrail’in düşmanca eylemleri, Gazze ve Lübnan’daki saldırılar ile ABD’nin İran’a karşı yürütülen savaşlara verdiği destekten kaynaklandığını söyledi. Pezeşkiyan, ayrıca bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in bölgedeki eylemlerine destek veren yaklaşımını eleştirerek, bu ülkelere uluslararası hukuka ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması çağrısında bulundu.
Irak’taki Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine düzenlenen roket saldırısında 5 kişi yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine roket saldırısı düzenlendi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Birimi, saldırıda 4’ü havalimanı güvenlik görevlisi, 1’i mühendis olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
Güvenlik Medya Birimi, saldırı sonrası roket fırlatma platformunun başkentin batısındaki bölgede bir aracın içinde gizlenmiş olarak bulunduğunu belirterek, bir dizi subayın görevden alındığını aktardı.
Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, havalimanı bölgesinde ABD operasyonlarına lojistik destek sağlayan üssün insansız hava araçları ve Katyuşa roketleriyle hedef alındığını belirtti.
İsrail ordusu tarafından savaş nedeniyle 450 bin yedek asker seferberliğe çağrıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD ile hedef aldıkları İran'a saldırıların en az üç hafta daha devam edeceğini açıkladı.
ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Ordu Sözcüsü Defrin, ilerleyen üç hafta için kapsamlı saldırı planlarının olduğunu belirtti.
Defrin, "ABD'li müttefiklerimizle koordinasyon halinde en azından yaklaşık üç hafta sonra kutlanacak Hamursuz Bayramı'na kadar planlarımız hazır. Ayrıca, bundan sonraki üç haftayı da içeren daha kapsamlı planlarımız var." ifadelerini kullandı.
Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı Hamursuz Bayramı bu yıl 1 Nisan'da başlayacak.