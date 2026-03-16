KİMSEYE ANLATMAYACAKSIN BAŞINA DAHA KÖTÜ ŞEYLER GELEBİLİR Cemre Bade İşler, Şanlı'nın " Olayı kimseye anlatmayacaksın, başına daha kötü şeyler gelebilir, işinden olabilirsin" diyerek tehdit ettiğini belirtti. Genç kadın, şubat ayının sonlarında yapılan bir telefon görüşmesinde, Şanlı'nın kendisini açık şekilde tehdit ettiğini de anlattı.

CHP'li Muhittin Böcek ve ABB Meclis Üyesi Taylan Şanlı.

İYİ Kİ SEN SOYUNURKEN VİDEO ÇEKMİŞİM



İşler ifadesinde, Şanlı'nın "İyi ki sen soyunurken video çekmişim. Ya benimle görüşürsün ya da bu görüntüleri paylaşırım, insan içine çıkamazsın, işyerine gidemezsin" dediğini anlattı. İddiaların odağındaki Taylan Şanlı'nın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Suçlamaları reddeden Şanlı, aralarındaki fiziksel yakınlaşmanın karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savundu. Konuşmalarda ekran görüntüsü aldığını itiraf eden Şanlı, "Ben siyasi bir insan olduğum için tüm konuşmalarımız ve görüntülü görüşmelerimizden örnekler yedekliyorum"dedi.

Haber: Kerim Cengil