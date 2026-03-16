CHP'li meclis üyesi Taylan Şanlı’dan belediye çalışanına taciz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde CHP’li belediye meclis üyesi Taylan Şanlı’nın belediyede çalışan genç bir kadını evinde zorla alıkoyup cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Mağdur kadın, Şanlı’nın kendisini darp ettiğini ve elindeki görüntülerle şantaj yaptığını anlattı. Mağdur Cemre Bade İşler, Şanlı'nın "Olayı kimseye anlatmayacaksın, başına daha kötü şeyler gelebilir, işinden olabilirsin. İyi ki sen soyunurken video çekmişim. Ya benimle görüşürsün ya da bu görüntüleri paylaşırım, insan içine çıkamazsın." diyerek tehdit ettiğini belirtti.

  • CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında cinsel saldırı ve şantaj iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
  • Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı çalışanı Cemre Bade İşler, 19 Ocak'ta Şanlı'nın evinde ve araçta zorla cinsel eylemlerde bulunulduğunu iddia etti.
  • İşler, Şanlı'nın kendisini işinden olabileceği tehdidiyle olayı kimseye anlatmaması konusunda baskı yaptığını belirtti.
  • Şanlı'nın İşler'i soyunurken çektiği videoları paylaşmakla tehdit ettiği iddia edildi.
  • Şanlı suçlamaları reddederek fiziksel yakınlaşmanın karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savundu ve telefonu incelenmek üzere alındı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şantaj iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Belediyenin Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işçi olarak çalışan Cemre Bade İşler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde Şanlı hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.

EVDE ZORLA ALIKOYDU

Cemre Bade İşler'in şikayet dilekçesine göre, genç kadın ile Taylan Şanlı'nın ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve 2025'in aralık ayında görüşmeye başladıkları belirtildi. İddialara göre ikili 19 Ocak'ta Taylan Şanlı'nın evinde buluştu. Şanlı, genç kadına cinsel ilişki talebinde bulundu. Cemre Bade İşler'in talebi reddetmesinin ardından Şanlı kapıyı kilitleyerek kadının evden çıkmasına izin vermedi.

ZORLA CİNSEL EYLEMLERDE BULUNDU

Korkup ağlamaya başlayan genç kadın dilekçede, Şanlı'nın yaklaşık bir saat süren olay sırasında kendisine zorla cinsel eylemlerde bulunduğunu, göğüs bölgesinde morluklar oluştuğunu anlattı. Cemre Bade İşler evden birlikte çıktıklarını ve Şanlı'nın araç içerisinde de kapıları kilitleyerek kendisini ilişkiye zorladığını ifade etti.

KİMSEYE ANLATMAYACAKSIN BAŞINA DAHA KÖTÜ ŞEYLER GELEBİLİR

Cemre Bade İşler, Şanlı'nın "Olayı kimseye anlatmayacaksın, başına daha kötü şeyler gelebilir, işinden olabilirsin"diyerek tehdit ettiğini belirtti. Genç kadın, şubat ayının sonlarında yapılan bir telefon görüşmesinde, Şanlı'nın kendisini açık şekilde tehdit ettiğini de anlattı.

İYİ Kİ SEN SOYUNURKEN VİDEO ÇEKMİŞİM

İşler ifadesinde, Şanlı'nın "İyi ki sen soyunurken video çekmişim. Ya benimle görüşürsün ya da bu görüntüleri paylaşırım, insan içine çıkamazsın, işyerine gidemezsin" dediğini anlattı. İddiaların odağındaki Taylan Şanlı'nın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Suçlamaları reddeden Şanlı, aralarındaki fiziksel yakınlaşmanın karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savundu. Konuşmalarda ekran görüntüsü aldığını itiraf eden Şanlı, "Ben siyasi bir insan olduğum için tüm konuşmalarımız ve görüntülü görüşmelerimizden örnekler yedekliyorum"dedi.

Haber: Kerim Cengil

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler