CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında ortaya atılan cinsel saldırı ve şantaj iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Belediyenin Ulaşım Daire Başkanlığı'nda işçi olarak çalışan Cemre Bade İşler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde Şanlı hakkında ciddi suçlamalarda bulundu.
EVDE ZORLA ALIKOYDU
Cemre Bade İşler'in şikayet dilekçesine göre, genç kadın ile Taylan Şanlı'nın ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve 2025'in aralık ayında görüşmeye başladıkları belirtildi. İddialara göre ikili 19 Ocak'ta Taylan Şanlı'nın evinde buluştu. Şanlı, genç kadına cinsel ilişki talebinde bulundu. Cemre Bade İşler'in talebi reddetmesinin ardından Şanlı kapıyı kilitleyerek kadının evden çıkmasına izin vermedi.
ZORLA CİNSEL EYLEMLERDE BULUNDU
Korkup ağlamaya başlayan genç kadın dilekçede, Şanlı'nın yaklaşık bir saat süren olay sırasında kendisine zorla cinsel eylemlerde bulunduğunu, göğüs bölgesinde morluklar oluştuğunu anlattı. Cemre Bade İşler evden birlikte çıktıklarını ve Şanlı'nın araç içerisinde de kapıları kilitleyerek kendisini ilişkiye zorladığını ifade etti.
KİMSEYE ANLATMAYACAKSIN BAŞINA DAHA KÖTÜ ŞEYLER GELEBİLİR
Cemre Bade İşler, Şanlı'nın "Olayı kimseye anlatmayacaksın, başına daha kötü şeyler gelebilir, işinden olabilirsin"diyerek tehdit ettiğini belirtti. Genç kadın, şubat ayının sonlarında yapılan bir telefon görüşmesinde, Şanlı'nın kendisini açık şekilde tehdit ettiğini de anlattı.
İYİ Kİ SEN SOYUNURKEN VİDEO ÇEKMİŞİM
İşler ifadesinde, Şanlı'nın "İyi ki sen soyunurken video çekmişim. Ya benimle görüşürsün ya da bu görüntüleri paylaşırım, insan içine çıkamazsın, işyerine gidemezsin" dediğini anlattı. İddiaların odağındaki Taylan Şanlı'nın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Suçlamaları reddeden Şanlı, aralarındaki fiziksel yakınlaşmanın karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savundu. Konuşmalarda ekran görüntüsü aldığını itiraf eden Şanlı, "Ben siyasi bir insan olduğum için tüm konuşmalarımız ve görüntülü görüşmelerimizden örnekler yedekliyorum"dedi.
Haber: Kerim Cengil