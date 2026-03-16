Galatasaray, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de aldığı sonuçlarla yoluna güçlü şekilde devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncuların performansını yüksek primlerle ödüllendiriyor. Yönetim, kritik karşılaşmalar öncesinde açıkladığı primlerle futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefledi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un elendiği tur için futbolculara 2 milyon euro prim belirledi. Süper Lig'de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisi için ise 1.5 milyon euroluk prim açıklandı. Başakşehir karşılaşmasındaki galibiyetin primi de 1 milyon euro oldu.



LIVERPOOL MAÇI İÇİN DEV ÖDÜL

Yönetim, Liverpool ile oynanacak kritik mücadele için de özel bir prim planı hazırladı. İngiltere'den turla dönülmesi halinde sarı-kırmızılı futbolculara 5 milyon euro daha dağıtılacak.

Galatasaray yönetimi, tarihi bir başarının gelmesi durumunda toplamda 9.5 milyon euroluk primin ay sonuna kadar oyunculara ödeneceğini duyurdu.