Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran füzelerinin hedefi olduğu iddia edilen bir saldırı sonrası öldüğüne dair söylentiler sosyal medyada ve bazı medya organlarında yayıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Sözcü Omer Dostri aracılığıyla iddiaları yalanlayarak Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun katıldığı bir çevrim içi toplantıda sirenlerin duyulmaması ve yapay zeka ile üretildiği öne sürülen videoların yayılması tartışmaları artırdı.

Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hayatta olduğunu göstererek hakkındaki söylentilere yanıt verdi.

Netanyahu, yayınladığı videoda İsrail'in İran'a ve Lübnan'a yönelik askeri operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne ilişkin iddialar tartışma konusu oldu. İran füzelerinin hedef aldığı öne sürülen bir saldırının ardından Netanyahu'nun hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeki söylentiler sosyal medyada ve bazı medya organlarında geniş şekilde yayıldı. Netanyahu videoyla ortaya çıktı İsrail Başbakanlık Ofisi ise katil Netanyahu'nun öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, Netanyahu'nun öldürüldüğüne dair paylaşımlar için "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." açıklamasını yaptı.

TARTIŞMALARI BÜYÜTEN GÖRÜNTÜLER Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında İsrail genelinde çalan saldırı alarmının toplantının yapıldığı yerde duyulmaması, kamuoyunda yeni soru işaretleri doğurdu. Bunun ardından sosyal medyada dolaşıma giren ve yapay zekâ ürünü olduğu öne sürülen bazı videolar da tartışmaları büyüttü.