İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğüne ilişkin iddialar tartışma konusu oldu. İran füzelerinin hedef aldığı öne sürülen bir saldırının ardından Netanyahu'nun hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeki söylentiler sosyal medyada ve bazı medya organlarında geniş şekilde yayıldı.Netanyahu videoyla ortaya çıktı
İsrail Başbakanlık Ofisi ise katil Netanyahu'nun öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri, Netanyahu'nun öldürüldüğüne dair paylaşımlar için "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." açıklamasını yaptı.
TARTIŞMALARI BÜYÜTEN GÖRÜNTÜLER
Netanyahu'nun 13 Mart'ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında İsrail genelinde çalan saldırı alarmının toplantının yapıldığı yerde duyulmaması, kamuoyunda yeni soru işaretleri doğurdu. Bunun ardından sosyal medyada dolaşıma giren ve yapay zekâ ürünü olduğu öne sürülen bazı videolar da tartışmaları büyüttü.
GÜNLER SONRA VİDEO PAYLAŞTI
Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Netanyahu, günler sonra kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile hayatta olduğunu söyledi.
Görüntülerde Netanyahu'nun çevresindekilerle sohbet ettiği ve kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı görülüyor. "İnternette ölü olduğunuz söyleniyor" şeklindeki soruya karşılık veren Netanyahu, elini kameraya doğru uzatarak parmaklarını gösterdi.
İRAN'A YÖNELİK OPERASYON VURGUSU
Katil Netanyahu videoda İsrail'in askeri operasyonlarının sürdüğünü savunarak İran'a yönelik saldırıların devam ettiğini söyledi.
Katil Netanyahu,"Şu an paylaşamayacağım işler yapıyoruz ama İran'ı bugün bile çok sert şekilde vuruyoruz; Lübnan'da da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.