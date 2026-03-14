İran'ın füze saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hayatını kaybetmiş olabileceğine dair iddialar yayıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından yapılan ve kısa sürede silinen bir paylaşım, Netanyahu'nun durumuna ilişkin spekülasyonları güçlendirdi.

Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz'ın başkanlık ettiği son savaş kabinesi toplantısına katılmadı.

Rus siyasi teorisyen Aleksandr Dugin, mevcut iddialar üzerine Netanyahu'nun ölmüş ya da ağır yaralanmış olabileceğini öne sürdü.

İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin iddialar gündemin merkezine yerleşti. İran füzelerinin hedef aldığı öne sürülen bir saldırının ardından Netanyahu'nun hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeki söylentiler sosyal medyada ve bazı medya organlarında geniş yankı buldu. İddialar, bir İsrailli gazetecinin İran füzeleriyle yıkıldığı belirtilen bir evin önünden paylaştığı video sonrası hızla yayıldı. Gazeteci, söz konusu saldırı sırasında Netanyahu'nun enkaz altında kalmış olabileceğini ileri sürdü. Aynı saatlerde İsrail Başbakanlık Ofisi'ne ait X hesabından yapılan bir paylaşımda, Netanyahu için "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ancak paylaşımın kısa süre içinde silinmesi, Başbakan'ın durumuna ilişkin tartışmaları daha da artırdı. İsrail'de bugün gerçekleştirilen savaş kabinesi toplantısına ise Savunma Bakanı Israel Katz'ın başkanlık ettiği bildirildi. Daha önceki toplantılara Netanyahu başkanlık ederken, Başbakan'ın kamuoyu önüne çıkmaması ve toplantıya liderlik etmemesi dikkat çekti.

DUGİN: NETANYAHU YA ÖLÜ YA DA AĞIR YARALI OLABİLİR Rus siyasi teorisyen ve filozof Aleksandr Dugin, Netanyahu'nun durumuna ilişkin ortaya atılan iddiaları değerlendirdi. Dugin, Netanyahu'nun ya hayatını kaybetmiş olabileceğini ya da ağır şekilde yaralanmış olabileceğini öne sürdü. Dugin, "Netanyahu ya ölü ya da diri. Eğer ölmüşse, Mesihlerinin ortaya çıkması gerekiyor. Eğer yaşıyorsa, felç geçirmiş veya yaralanmış olabilir" ifadelerini kullandı.