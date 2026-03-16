Asgari ücretli bir çalışan bayram boyunca çalışırsa binlerce liralık ek mesai geliri elde edebiliyor. Hafta sonuna denk gelmesi mesai ücretini nasıl etkileyecek? Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi yüzde 50 daha fazla 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. Bu Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geldiği için 4 bin 954 liraya kadar çıkabilecek. Bayram boyunca çalışan bir personelin hafta içine denk gelen ilk 1.5 günlük ek ödemesi 1.651.50 TL olacak. Cumartesi için ek ödemesini hafta sonuna denk geldiği için yüzde 50 zamlı olarak 1.651.50 TL alacak. Pazar günü de aynı şekilde yüzde 50 zamlı olarak 1.651.50 TL şeklinde ödenecek. Böylece 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline hafta sonu kriteri de dahil toplamda 4.954.50 TL ek mesai ücreti geçecek.

Bayram mesaisi ücreti, çalışanın günlük brüt ücretinin iki katı üzerinden hesaplanıyor. Bayramda normal mesaiden fazla çalışana ayrıca mesai ücreti ödenir mi? Bayram günü normal mesai saatinden fazla çalışan personele, fazla mesai ücreti de ayrıca ödenir. Fazla mesai ücreti normal bayram mesai ücretinin yüzde 50 fazlası olarak hesaplanır.

Bayram günü bir saat bile çalışılsa çalışan tam günlük bayram mesaisi ücreti alıyor. Bayramda bir saat çalışan günlük ücret alır mı? İşveren bir çalışanını bayramda bir saat dahi çalıştırırsa, tatil hakkını kullanamadığı için tam günlük ücret alır. Bayramda çalışmak zorunlu mu? İş Kanunu'na göre işverenler resmi tatillerde personelini çalışmaya zorlayamaz. Bayramda çalışmak personelin onayına bağlıdır. Ancak yapılan iş sözleşmesinde bayramlarda çalışmaya yönelik ifade yer alıyorsa işverenin talebi üzerine bayram mesaisi zorunlu hale gelebilir. Sözleşmede farklı bir hüküm bulunmuyorsa, bayramda çalışmak ancak çalışanın rızası ile olur.

Arife günü öğleden sonra çalışan personele ek mesai ücreti verilmesi gerekiyor. Arife günü mesaisi nasıl hesaplanır? İş yerlerinde arife günü saat 13:00'te başlar. Mevzuata göre saat 13'00'e kadar çalışma süresi tam günlük mesai olarak değerlendirildiği için çalışanlar normal mesai ücretlerini alırlar. Ancak çalışanlar arife günü öğleden sonra çalışmayı tercih ederse, işverenler ek mesai ücreti ödemek zorunda.