CANLI YAYIN
Geri

CHP'li Çiğli Belediyesi'nde ihale vurgunu

İzmir’de CHP’li Çiğli Belediyesi’nin, temizlik ve araç filosunu yenilemek amacıyla çıktığı ihalede 44 aracın 2 yıllığına kiralanması için 330 milyon liralık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. 13 firmanın teklif verdiği ihalede 11 teklif geçersiz sayılırken ihaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık olarak yer alan iş insanı Serdar Ocak’a ait şirketin kazandığı belgelerle gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi, 44 aracın 2 yıllığına kiralanması için 330 milyon liralık ihale açtı.
  • İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'ihaleye fesat karıştırmakla' suçlanan Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri şirketi kazandı.
  • İhaleye 13 firma teklif sundu ancak 11 firma çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldı.
  • Çiğli Belediyesi kiralanan her araç için aylık 312 bin 500 lira ödemeyi taahhüt etti.
  • Bir vatandaş elindeki belgelerle suç duyurusunda bulundu ve belediye yetkililerinden şikayetçi oldu.

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde 'ihaleye fesat karıştırmakla' suçlanan kişilere yalnızca 2 yıllık araç kiralaması karşılığında 330 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Çiğli Belediyesi belediye, temizlik ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen sene mayıs ayında ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11'i geçersiz sayılınca tepkiler arttı. İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazandı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız.

2 YILLIĞINA 330 MİLYON

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre 10 binek araçla birlikte çöp kamyonları, minibüsler ve kamyonetleri de kapsayan sözleşmenin süresi 730 gün olarak kayıtlara geçti. 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için açılan ihale maliyetinin 330 milyon lira olması tepki çekti. Bir vatandaşın elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunduğu ve belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. AK Partili belediye meclis üyelerinin de ihaleye ilişkin tepkilerini dile getirmesine rağmen belediye yönetiminin somut bir cevap veremediği kaydedildi. İhale için ayrılan dev bütçe ile söz konusu tüm araçların satın alınabilecekken yalnızca 2 yıllığına kiralandığı savunuluyor.

KUŞADASI'NIN KOPYASI

İş insanı Serdar Ocak, CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik iddiaların da başrol isimleri arasında yer alıyordu. Kuşadası Belediyesi'nin, Ocak'ın ortağı olduğu şirkete 332.9 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı. Çiğli Belediyesi'nin kiralanan her bir araç için aylık 312 bin 500 lira ödemeyi taahhüt ettiği, bu tutarın Kuşadası Belediyesi ile yapılan sözleşmede ise 127 bin 250 lira olduğu kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler