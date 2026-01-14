SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Abdullah Kavukçu ve Uğur Yıldız Transferler için Milano'ya uçtu

Abdullah Kavukçu ve Uğur Yıldız dün sabah erken saatlerde Milano’ya uçtu... İkilinin hedefinde Milan formasını giyen Youssouf Fofana ve Juventus’tan Teun Koopmeiners ile Napoli’den Noa Lang bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2026
Abdullah Kavukçu ve Uğur Yıldız Transferler için Milano’ya uçtu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Kupa hüsranı sonrasında transferde ağır kaldığı için camiadan çok ağır eleştirilen alan Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu ve idari direktör Uğur Yıldız dün sabah erken saatlerde Milano'ya gitti. İki isim ilk olarak orta alan transferi için girişimlerde bulundu. Çizme basınına göre sarı-kırmızılılar, Milan formasını giyen Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. Kavukçu ve Yıldız'ın Fransız yıldız için Milan'lı yetkililerle görüştüğü belirtiliyor. Piyasa değeri 28 milyon euro olan ve bu sezon 20 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki Fofana konusunda yoğun bir mesai harcanıyor. Galatasaray'ın ayrıca Juventus'tan Teun Koopmeiners ile de ilgilendiği öne sürülüyor. Kanat bölgesine de takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların ayrıca Napoli'de görev yapan Noa Lang için bazı temaslar kuracağı gelen bilgiler arasında. Hedef, en az 1 ismi bitirerek İstanbul'a dönmek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Emekliye yeni ek ödeme! Maaşlar hafta sonu hesaplarda
Beyaz Saray’da İran toplantısı: Trump seçenekleri inceliyor! Tahran Starlink tesislerine el koydu
İdefix
Ünlülere yeni uyuşturucu soruşturmasında Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklandı!
Aslan’dan kupada 2’de 2! Fethiyespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan CHP’li Özgür Özel’e sert yanıt! Teknik düzenlemeyi çarpıtacak kadar alçaldınız
Esra Erol’dan Türk televizyon tarihinde ilk! Aranan suçlu canlı yayında yakalandı: Dolandırıcılık çetesini ifşa etti
Bakan Işıkhan’dan CHP’ye zam tepkisi: Emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin
Uyuşturucu ve fuhuş ağı İBB’ye sıçradı! Selen Görgüzel’in ardından cinsel ilişki itirafı: 30 bin TL teklif edildi
Siyonist İsrail’in idam yasası: Filistinli mahkumları asarak infaz edecekler! Cezanın iptali yasak
PKK Halep’te kendi selasını okudu! KCK’dan Terörsüz Türkiye sürecine darbe girişimi: Ateşkes bozulur silaha sarılırız tehdidi
Meğer o yara hiç kapanmamış! atv’nin yeni dizisi A.B.İ. ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı
CHP’nin şaibeli kurultayına ilişkin ceza davası ertelendi: Kemal Kılıçdaroğlu mağdur Ekrem İmamoğlu şüpheli! Yine tehdit dili
Trabzonspor’a 2 transfer birden! Galatasaray ile görüşmeler başladı
Garandere Zeytinyağı’nda coğrafi işaret maskeli polifenol oyunu! TAKVİM analizle belgeledi: Aradık sorduk apar topar ürün raftan kalktı
Annesi temizlikçi kendisi çöpçüydü! İşte N’Golo Kante’nin hayat hikayesi
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde silah sesleri! Savcı eski eşi olan kadın hakimi vurdu: Yarın ifadesi alınacak
MHP lideri Devlet Bahçeli’den DEM’e SDG uyarısı: Mazlum Abdi denen terörist İsrail kuklasıdır | Gerçek hasta adam ABD’dir
Oktay Kaynarca’dan uyuşturucu operasyonlarına destek: Alnım açık başım dik
Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Ekrem İmamoğlu 150 bin TL tazminat ödeyecek!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Uyuşturucu ve fuhuş ağı çözülüyor! Kasım Garipoğlu’nun şoförü etkin pişmanlıkla itirafçı olacak: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var Uyuşturucu ve fuhuş ağı çözülüyor! Kasım Garipoğlu'nun şoförü "etkin pişmanlık"la itirafçı olacak: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var 12 ilçe 8 saat elektriksiz! BEDAŞ duyurdu: İşte 14 Ocak kesinti listesi 12 ilçe 8 saat elektriksiz! BEDAŞ duyurdu: İşte 14 Ocak kesinti listesi Dijital işgale yasal fren geliyor: Platformlar telif ödeyecek! Dijital işgale yasal fren geliyor: Platformlar telif ödeyecek! Başkan Erdoğan AK Parti MYK öncesi Düzce’den gelen vatandaşlarla sohbet etti Başkan Erdoğan AK Parti MYK öncesi Düzce'den gelen vatandaşlarla sohbet etti Donald Trump’tan İran tarifesi! Ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi | Çin’den tepki Donald Trump'tan İran tarifesi! Ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi | Çin'den tepki Kandil süreci bozmak için SDG’deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye’ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası Kandil süreci bozmak için SDG'deki piyonunu sahaya sürdü! Sipan Hemo masayı devirip Türkiye'ye iftira attı | Abdi - Cemil Bayık kavgası