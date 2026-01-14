Abdullah Kavukçu ve Uğur Yıldız Transferler için Milano’ya uçtu

Süper Kupa hüsranı sonrasında transferde ağır kaldığı için camiadan çok ağır eleştirilen alan Galatasaray yönetimi düğmeye bastı. Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu ve idari direktör Uğur Yıldız dün sabah erken saatlerde Milano'ya gitti. İki isim ilk olarak orta alan transferi için girişimlerde bulundu. Çizme basınına göre sarı-kırmızılılar, Milan formasını giyen Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. Kavukçu ve Yıldız'ın Fransız yıldız için Milan'lı yetkililerle görüştüğü belirtiliyor. Piyasa değeri 28 milyon euro olan ve bu sezon 20 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki Fofana konusunda yoğun bir mesai harcanıyor. Galatasaray'ın ayrıca Juventus'tan Teun Koopmeiners ile de ilgilendiği öne sürülüyor. Kanat bölgesine de takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların ayrıca Napoli'de görev yapan Noa Lang için bazı temaslar kuracağı gelen bilgiler arasında. Hedef, en az 1 ismi bitirerek İstanbul'a dönmek.

