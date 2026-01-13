Uyuşturucu ve fuhuş ağı İBB'ye sıçradı! Selen Görgüzel'in ardından cinsel ilişki itirafı: 30 bin TL teklif edildi

Emel Müftüoğlu adli kontrol ve yurdışı yasağı ile serbest bırakıldı (AA) "TATİLE MÜFTÜOĞLU GÖNDERDİ" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın şüphelilerinden Görgüzel'e savcılıktaki ifadesinde, şüpheli Rabia Karaca'yla özel uçakta olan fotoğrafı gösterildi. Görgüzel, Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindiğini, söz konusu tatile kendisini Emel Müftüoğlu'nun gönderdiğini belirtti. Fotoğrafta: Rabia Karaca GÜLİBRAHİMOĞLU VE MÜFTÜOĞLU YÜKSEK MİKTARDA KUMAR OYNADI

Kıbrıs tatilinde Emel Müftüoğlu'nun kumar oynamak için İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'ndan casino çipi aldığını ifade eden Görgüzel, Gülibrahimoğlu ile Müftüoğlu'nun yüksek miktarlarda kumar oynadıklarını öne sürdü.

Emel Müftüoğlu "BU UÇAĞIN İMAMOĞLU'NUN ÖZEL JETİ OLDUĞUNU BİLSEYDİM KULLANMAZDIM"

Şüpheli Görgüzel, "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olaysa Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Tatilde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak bu kişiden para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım." dedi.

30 Ekim 2022'de Murat Gülibrahimoğlu ve İBB soruşturmasındaki isimlerle özel jete binen Rabia Karaca'nın jette çektirdiği fotoğrafları da 10 gün sonra sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Uçaktaki kapalı odaya girmediğini, döküm sahası, para ve uyuşturucuyla ilgili sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını ileri süren Görgüzel, "Bu uçakta kesinlikle uyuşturucu kullanmadım." dedi.

Fotoğraf (AA) KIZLAR SIKLIKLA ARKA ODAYA GİDİYORDU

Görgüzel ayrıca, uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce, "Yazık değil mi, kendinizi kullandırıyorsunuz." şeklinde kendilerini uyardığını, buradaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgisinin olmadığını savundu.