Garandere Zeytinyağı'nda coğrafi işaret maskeli "polifenol" oyunu! TAKVİM analizle belgeledi: Aradık sorduk apar topar ürün raftan kalktı

Gıda ürünlerinde yapılan sahtecilik ve hileler, hem toplum sağlığını tehdit ediyor hem de kamuoyunu tedirgin ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin 81 ildeki denetimleri hız kesmeden sürerken; denetimlerde en çok hilenin bal ve zeytinyağında olduğu görülüyor.



ZEYTİNYAĞINDA "POLİFENOL" OYUNU



Şifa deposu olarak bilinen zeytinyağında ise "polifenol" oyunu ile tüketici aldatılıyor.



Yağın kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri polifenol oranı. Polifenollü zeytinyağları zeytinde doğal olarak bulunan ve sağlık açısından önemli faydalar sunan bileşenlerini yüksek oranda bünyesinde barındırıyor. Ancak piyasada "yüksek polifenollü" etiketi ile ürün satan birtakım zeytinyağı üreticisi belirttikleri "polifenol" oranının yarısını bile yakalayamıyor.



GARANDERE'nin ʺ933 polifenollüʺ diye sattığı zeytinyağı 251 polifenollü çıktı (Takvim.com.tr)

Bu tutarsızlığın en somut örneği coğrafi işaretli Milas'ta faaliyet yürüten GARANDERE markasının zeytinyağlarında görüldü.



GARANDERE, yarım litresini 2.980 TL'den sattığı "Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı" ürününde 933 polifenol oranı vaat etti. Piyasadaki yüksek polifenollü yağlardan daha iyi bir ürün sattıklarını iddia edip "Ultra Yüksek Polifenollü" diye pazarlama stratejisi izledi.



GARANDERE'nin ʺ933 polifenollüʺ diye sattığı zeytinyağı 251 polifenollü çıktı (Takvim.com.tr)



TAKVİM BELGELEDİ



Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda yapılan analizler ise 933 polifenol oranının yanına bile yaklaşamadı.



"GARANDERE 933 Ultra Yüksek Polifenollü Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı" isimli ürünün polifenol oranı 251.76 mg/kg çıktı.



TAKVİM, zeytinyağdaki polifenol oyununu belgeledi.



GARANDERE'nin ʺ933 polifenollüʺ diye sattığı zeytinyağı 251 polifenollü çıktı (Takvim.com.tr)



Kamuoyu adına GARANDERE yetkililerine ulaştı. Firma yetkilileri "erken hasat" gerekçesi sunsa da gönderilen ikinci parti ürünün de polifenol oranı 933'ü yakalayamadı.



"HER ÜRÜNDE AYNI KALİTEYİ YAKALAYAMIYORUZ" İTİRAFI



Firma yetkilisi Cenk Altunbaş, "Sıkım aşamasından sonra biz Aydın'a analize gönderiyoruz, oradaki analiz sonucunda 933 değeri çıktı" savunmasını yaptı.



Garandere'nin sahibi Cenk Altunbaş



"Her üründe bu kaliteyi yakalayabiliyor musunuz?" sorumuz üzerine Altunbaş, "Hayır, bunlar sınırlı olduğu için çok az çıkan ürünler. Diğerleri daha düşük oranlarda" dedi.

Dolayısıyla her üründe aynı kaliteyi yakalayamadıklarını açık açık ikrar etti.



GARANDERE'DEN polifenol aldatmacası: 933 polifenollü denilen yağ, 251 polifenol değeri yakaladı

ANALİZ SONUÇLARI GARANDERE'Yİ YALANLADI: 50 DEĞİL 650 PUAN DÜŞÜŞ VAR



Dahası Altunbaş, polifenol oranında çok fark olmayacağını iddia etti. Maksimum 50-60 puan düşme olacağını dile getirdi. "Bunlar (zeytinyağları) çok iyi ortamlarda saklanıyor" diye ekledi. Ancak bu iddia Bakanlık onaylı analiz testiyle çöktü.



933 polifenollü denilen yağ, 251 polifenol değeri yakaladı.

GARANDERE cephesi "kesinlikle polifenolde yarı yarıya düşüş olmaz" savunması yapsa da çıkan oran yarısını bile yakalayamadı. İlk başta "Her üründe aynı kaliteyi yakalayamıyoruz" şeklindeki ikrar, yerini inkara bıraktı.



TAKVİM'in analiz sonuçlarını belgeleyip firma yetkililerini araması sonucu ürün raftan kalktı



TAKVİM ARADI, ÜRÜN APAR TOPAR RAFTAN KALKTI

TAKVİM'in analiz sonuçlarıyla Garandere'ye ulaşması sonrası firma yetkilileri, yüksek polifenol iddiası ile sattığı ürünü internet sitesinden kaldırmak zorunda kaldı.









Ürün bilgileri apar topar silindi.

"GIDAYI SAHİP OLMADIĞI ÖZELLİKLERLE PAZARLAMAK YANILTICI"

Peki, yönetmelik ne diyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi "Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme" Yönetmeliğine göre;

Gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunmak ve tüm benzer gıdalar aynı niteliklere sahip olduğu halde, belli bir gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri sürüp belirli bileşenler ile besin öğelerinin varlığını özel olarak vurgulamak "YANILTICI" olarak değerlendiriliyor.