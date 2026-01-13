PKK Halep'te kendi selasını okudu! KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine darbe girişimi: "Ateşkes bozulur silaha sarılırız" tehdidi





PKK'nın çatısı KCK'dan yapılan küstah açıklamada şu ifadelere yer verildi:



PKK kendisini feshetmişken, 1 Mart 2025'ten bu yana bir ateşkes durumu varken, sürekli PKK'nin dillendirilerek Kürt mahallelerine yapılan bu saldırılar Özgürlük Hareketine ve titizlikle uyguladığı ateşkesi bozmaya yönelik de bir saldırı olmaktadır.



Hem bir süreçten söz edilecek hem de bu sürecin bir tarafı olan Özgürlük Hareketimize sürekli hakaret edilip saldırılacak!



Bu yaklaşımla Apo'nun silahlı mücadelenin bırakılması ve ateşkese dayalı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı nasıl sürdürülecektir?



Hem terörizm ve teröristler denilerek Kürtlere saldırılacak, hem de Kürt-Türk kardeşliğinden söz edilecek! Bunun Kürtler için bir inandırıcılığı olmayacağı açıktır.