PKK Halep'te kendi selasını okudu! KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine darbe girişimi: "Ateşkes bozulur silaha sarılırız" tehdidi
PKK'nın çatı yapılanması KCK, SDG ve Halep'i bahane ederek İmralı'dan gelen çağrının sürdürülemeyeceğini ilan etti. Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarından oluşan grubun ortak açıklamasından "silaha sarılırız" tehdidi çıktı. KCK, Terörsüz Türkiye sürecinde atılan yasal adımların bir çözüm getirmeyeceğini ilan edip "çözümsüzlükte" ayak diredi. Küstah açıklamada, "Süreci sorguluyoruz" ifadelerine yer verildi. İmralı'nın kendisine karşı gemiyi azıya alan KCK'ya nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.
Ekim 2024'ten bu yana ilmek ilmek işlenen ve önemli virajlar atlatan "Terörsüz Türkiye" süreci derin ve çetin bir sınamadan geçiyor.
Eşrefiye ve Şeyh Maksu'ta yuvalanan Kandil kadroları, SDG adına Halep'e saldırdı. Bunun üzerine Suriye ordusunun başlattığı operasyonlarda Fırat'ın batısı 48 saatte temizlendi.
Teröristler otobüslerle Tabka'ya gönderildi.
CEMİL BAYIK, MUSTAFA KARASU, BESE HOZAT... ORGANİZE SABOTAJ
Halep'i karıştıran Kandil, Terörsüz Türkiye sürecini de tehdit etti. Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat gibi elebaşlarının çatısı altında bulunduğu KCK, SDG'yi bahanesiyle süreci bozmaya yeltendi.
PKK'NIN ÇATISI KCK'DAN "SİLAHA SARILIRIZ" TEHDİDİ
KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, ateşkes sürecinin bozulabileceğini ve Apo'nun İmralı'dan yaptığı çağrının sürdürülemeyeceğini duyurdu.
"Süreci sorguladıklarını" söyleyen PKK elebaşları, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu ve atılacak yasal adımları hedef aldı.
PKK'nın çatısı KCK'dan yapılan küstah açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK kendisini feshetmişken, 1 Mart 2025'ten bu yana bir ateşkes durumu varken, sürekli PKK'nin dillendirilerek Kürt mahallelerine yapılan bu saldırılar Özgürlük Hareketine ve titizlikle uyguladığı ateşkesi bozmaya yönelik de bir saldırı olmaktadır.
Hem bir süreçten söz edilecek hem de bu sürecin bir tarafı olan Özgürlük Hareketimize sürekli hakaret edilip saldırılacak!
Bu yaklaşımla Apo'nun silahlı mücadelenin bırakılması ve ateşkese dayalı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı nasıl sürdürülecektir?
Hem terörizm ve teröristler denilerek Kürtlere saldırılacak, hem de Kürt-Türk kardeşliğinden söz edilecek! Bunun Kürtler için bir inandırıcılığı olmayacağı açıktır.
KCK'NIN HEDEFİNDE KOMİSYON VE YASAL ADIMLAR VAR
KCK, Terörsüz Türkiye sürecinde atılan yasal adımların bir çözüm getirmeyeceğini ilan edip "çözümsüzlükte" ayak diredi.
SDG'yi öne süren elebaşları, "Kürt mahallelerine saldırı ve Fırat'ın doğusuna yönelik saldırı hazırlıkları Hareketimizle Türkiye arasında süren ateşkes ve buna dayalı sürdürülen barış ve demokratik toplum sürecini de sorgulatmaktadır. Bu süreçte doğrudan Hareketimizi hedef alan saldırılar, hazırlandığı söylenen özel geçiş yasasının da bir çözüm adımı olmayacağını göstermektedir. Hareketimize yönelik bu kadar saldırı yürütülürken ve Kürtlerin demokratik iradelerine saldırılırken bu yasanın Hareketimiz ve Kürtler için demokratik siyaset alanı açacak bir nitelikte olması zor görünmektedir" dedi.
KANDİL-SDG ORTAK YAPIMI!
Öte yandan Kandil, süreci bozmak için SDG'deki piyonlarını organize bir şekilde sahaya sürdü.
Halep'teki PKK'lılara "kalın ve savaşın" talimatı Kandil'den geldi. Nitekim Şeyh Maksud'da bazı teröristler kendini patlattı. PKK ve YPG kaynakları canlı bomba saldırılarını "fedai eylem" olarak duyurdu. Bu durum bölgeyi terörize eden unsurun Kandil olduğunu bir kez daha gösterdi.
Bahoz Erdal ve Sipan Hamo, Kandil'le müşterek hareket edip "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" sürecini bozmak için algı ve saha çalışmaları yürütüyor.
Peki, İmralı gemiyi azıya alan Kandil'e nasıl bir tepki verecek?
Bu sorusunun yanıtı merak ediliyor.