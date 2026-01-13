Esra Erol'dan Türk televizyon tarihinde ilk! Aranan suçlu canlı yayında yakalandı: Dolandırıcılık çetesini ifşa etti
7 aydır kayıp olan 18 yaşındaki Ebru Karataş'ı arayan Esra Erol, canlı yayında nefes kesen bir operasyona imza attı. Genç kızı bir harabede bulan Erol, kızın yanındaki 1 yıldır aranan firari Ferhat Öztamur'u kaçmaya çalışırken canlı yayında kıskıvrak yakalattı ve Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atıldı. Suç makinesi Öztamur, dolandırıcılık çetesinin tüm detaylarını itiraf ettikten sonra gözaltına alındı.
Karataş Ailesi, 7 ay önce "okula gidiyorum" diyerek evden kaçan 18 yaşındaki kızları Ebru Karataş'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
7 AYDIR ORTADA YOKTU! SUÇ ÇETESİNİN YANINDA BULUNDU!
Daha önce de aranan ama bulunamayan 18 yaşındaki Ebru'yu Esra Erol aynı gün buldu! Genç kız bir harabede Ferhat Öztamur ve babası Erdal Öztamur'un yanında bulundu.
POLİS 1 YILDIR FERHAT'IN PEŞİNDEYDİ! 5 YIL YATARI VARDI! ESRA EROL CANLI YAYINDA YAKALADI!
Esra Erol'da canlı yayınında film sahnesi gibi bir kaçış ve yakalanma anı yaşandı! Polis tarafından 1 yıldır aranan Ferhat Öztamur'un, Esra Erol canlı yayınındaki kaçış anları Esra Erol'da kameralarına yansıdı.
Kaçan şahsı Esra Erol ekipleri takip etti. Canlı yayında yaşanan kovalama sahnesi nefes kesti. Ferhat Öztamur, Esra Erol canlı yayınında kıskıvrak yakalandı.
DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN SİSTEMİNİ İTİRAF ETTİ
Esra Erol'un yayın esnasında peşini bırakmadığı Ferhat Öztamur canlı yayında, Esra Erol'a dolandırıcılık çetesinin tüm sistemini bir bir anlattı.
ESRA EROL TÜRK TELEVİZYON TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI!
5 yıl yatarı olan ve polis tarafından 1 yıldır aranan Ferhat Öztamur, Esra Erol sayesinde canlı yayında gözaltına alındı.
Filmleri aratmayan kovalama sahnesi ve suç makinası Ferhat'ın yakalanması sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı!