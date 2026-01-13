Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan CHP'li Özgür Özel’e sert yanıt! "Teknik düzenlemeyi çarpıtacak kadar alçaldınız"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'li Özgür Özel’in basitleştirilmiş gümrük sistemiyle ilgili sözlerine sert çıktı. Teknik bir düzenlemenin çarpıtıldığını söyleyen Bolat, bunu “çarpıtacak kadar alçalmak” olarak nitelendirdi. Denetimlerde ürünlerin yüzde 81’inin uygunsuz çıktığını açıklayan Bolat, ayakkabı ve oyuncaklarda kanserojen maddeler tespit edildiğini belirterek, “Biz polemik değil, vatandaşın sağlığını esas alıyoruz” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Meclis grup konuşmasında basitleştirilmiş gümrük sistemiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert sözlerle karşılık verdi.
Bolat, Özel'in teknik bir düzenlemeyi çarpıtarak Cumhurbaşkanı'na atfetmesini "çarpıtacak kadar alçalmak" olarak nitelendirirken, konunun Türkiye'nin dış ticaret ortaklarıyla ilişkilendirilmesini ise "siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryo" olarak değerlendirdi.
"AMAÇ TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMAK"
Açıklamasında Türkiye'nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tüketiciye sunulan ürünlerin güvenliğini esas aldığını vurgulayan Bolat, hem yurt içi üretimin hem de ithalatın sıkı şekilde denetlendiğini belirtti. Güvensiz ve sağlıksız ürünlerin ne ithalatına ne de piyasaya sunulmasına izin verilmediğini ifade eden Bolat, mevzuata aykırı durumlarda hukuki yaptırımların gecikmeden uygulandığını kaydetti.
Bakan Bolat, muafiyetler kapsamındaki ithal ürünlerde yapılan denetimlerin çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, yüzlerce ürünün uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendiğini söyledi. Yapılan analizlerde ürünlerin yüzde 81'inin uygunsuz çıktığını açıklayan Bolat, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen ve toksik maddeler tespit edildiğini aktardı.
BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜKTEN ÇIKARILDI
Bu bulguların ardından oyuncaklar, ayakkabılar ve saraciye ürünlerinin 2025 yılı Ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını hatırlatan Bolat, diğer ürün gruplarına yönelik denetimlerin de aralıksız sürdüğünü ifade etti. Söz konusu kararın tüm ülkelere eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığını vurguladı.
"KİME HİZMET ETTİĞİNİZİ İTİRAF ETTİNİZ"
Özgür Özel'in açıklamalarının bilgi kirliliği oluşturduğunu savunan Bolat, bu yaklaşımın tüketici sağlığı ve güvenliğinin karşısında durmak anlamına geldiğini belirtti. Bolat, "Kimin tarafında olduğunuzu ve kime hizmet ettiğinizi grup konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz" ifadelerini kullandı.
"YENİ DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YOK"
Bakan Bolat ayrıca, yeni düzenlemenin Ar-Ge, teknoloji, test ve analiz eşyası, üretici ve ihracatçıların numunelik ürünleri, kitaplar, basılı yayınlar, diplomatik eşya ile öğrenci, öğretmen ve bilim insanlarının eğitim ve araştırma amaçlı eşyaları kapsamadığını vurguladı. Bu hususun 7 Ocak 2026 tarihli Bakanlık açıklamasında açıkça yer aldığını hatırlatan Bolat, gümrük idarelerine kolaylaştırıcı talimatların verildiğini söyledi.
Açıklamasının sonunda Bolat, "Biz polemik değil, vatandaşın sağlığını esas alıyoruz. Tüketici için doğru olan neyse yapmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.