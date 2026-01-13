Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan CHP'li Özgür Özel’e sert yanıt! "Teknik düzenlemeyi çarpıtacak kadar alçaldınız"

Bolat, Özel'in teknik bir düzenlemeyi çarpıtarak Cumhurbaşkanı'na atfetmesini "çarpıtacak kadar alçalmak" olarak nitelendirirken, konunun Türkiye'nin dış ticaret ortaklarıyla ilişkilendirilmesini ise "siyasi acziyet ifadesi ve hayali senaryo" olarak değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (AA)

"AMAÇ TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMAK"

Açıklamasında Türkiye'nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tüketiciye sunulan ürünlerin güvenliğini esas aldığını vurgulayan Bolat, hem yurt içi üretimin hem de ithalatın sıkı şekilde denetlendiğini belirtti. Güvensiz ve sağlıksız ürünlerin ne ithalatına ne de piyasaya sunulmasına izin verilmediğini ifade eden Bolat, mevzuata aykırı durumlarda hukuki yaptırımların gecikmeden uygulandığını kaydetti.

Bakan Bolat, muafiyetler kapsamındaki ithal ürünlerde yapılan denetimlerin çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, yüzlerce ürünün uluslararası akredite laboratuvarlarda incelendiğini söyledi. Yapılan analizlerde ürünlerin yüzde 81'inin uygunsuz çıktığını açıklayan Bolat, ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinde yasal sınırların çok üzerinde fitalat, kurşun gibi kanserojen ve toksik maddeler tespit edildiğini aktardı.