Beyaz Saray'da İran toplantısı: Trump "seçenekleri" inceliyor
ABD İran'a saldırı tehditlerini sürdürürken Beyaz Saray'da bugün düzenlenecek olan İran gündemli toplantı dikkat çekti. iki ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin bugün Beyaz Saray’da İran’a ilişkin güncel seçenekleri görüşmek üzere toplantı düzenleyeceğini söyledi.
İran'da sokaklar karışmaya, ABD ise Tahran'ı tehditlere devam ediyor. ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilileri, Trump'ın İran'a karşı kullanılabilecek ve "geleneksel hava saldırılarının çok ötesine geçen" çok çeşitli askeri ve gizli araçlar hakkında bilgilendirildi.
BEYAZ SARAY'DA İRAN TOPLANTISI
Konuyla ilgili bilgi sahibi çeşitli kaynaklara göre Trump’ın ulusal güvenlik ekibi bugün Beyaz Saray'da İran'a ilişkin güncel seçenekleri görüşmek üzere bir toplantı düzenleyecek. Başkanın bizzat toplantıya katılıp katılmayacağı ise belirsiz.