Beyaz Saray'da İran toplantısı: Trump "seçenekleri" inceliyor

İran'da sokaklar karışmaya, ABD ise Tahran'ı tehditlere devam ediyor. ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilileri, Trump'ın İran'a karşı kullanılabilecek ve "geleneksel hava saldırılarının çok ötesine geçen" çok çeşitli askeri ve gizli araçlar hakkında bilgilendirildi.